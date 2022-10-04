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مقتل 3 جنود أمميين إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبتهم في أفريقيا الوسطى
مقتل 3 جنود أمميين إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبتهم في أفريقيا الوسطى
أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا)، اليوم الثلاثاء، مقتل 3 من جنود حفظ السلام من الكتيبة البنغلادشية وإصابة آخرين... 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T18:47+0000
2022-10-04T18:47+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت مينوسكا، في بيان: "قُتل 3 من ذوي الخوذ الزرقاء من بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى من الكتيبة البنغلاديشية ليلة الاثنين 3 تشرين الأول/أكتوبر 2022 إثر انفجار عبوة ناسفة بالقرب من قرية كايتا، في محافظة أوهام بيندي".وأوضحت: "تسبب الانفجار في إصابة العديد من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى مدينو بوار لتلقي العلاج في مستشفى مينوسكا، ولكن لسوء الحظ، توفي ثلاثة من ذوي الخوذ الزرقاء متأثرين بجراحهم".وقوة حفظ السلام في أفريقيا الوسطى (مينوسكا) تضم نحو 12 ألف جندي وتُعد العملية الأممية الأكثر تكلفة بميزانية سنوية تتجاوز المليار دولار.وفرضت الأمم المتحدة حظرا على تسليم السلاح إلى أفريقيا الوسطى في عام 2013، بعد نجاح تشكيلات مسلحة في الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق فرانسوا بوزيزيه، الأمر الذي فتح الباب أمام حرب أهلية.وتسببت الاشتباكات في غالبية أنحاء البلاد في وقوع قتلى، ولجوء مئات الآلاف إلى الدول المجاورة.
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مقتل 3 جنود أمميين إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبتهم في أفريقيا الوسطى

18:47 GMT 04.10.2022
© AFP 2022 / Pacome PABANDJقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© AFP 2022 / Pacome PABANDJ
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أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا)، اليوم الثلاثاء، مقتل 3 من جنود حفظ السلام من الكتيبة البنغلادشية وإصابة آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبتهم في محافظة أوهام-بيندي غربي البلاد.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت مينوسكا، في بيان: "قُتل 3 من ذوي الخوذ الزرقاء من بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى من الكتيبة البنغلاديشية ليلة الاثنين 3 تشرين الأول/أكتوبر 2022 إثر انفجار عبوة ناسفة بالقرب من قرية كايتا، في محافظة أوهام بيندي".
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وأوضحت: "تسبب الانفجار في إصابة العديد من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى مدينو بوار لتلقي العلاج في مستشفى مينوسكا، ولكن لسوء الحظ، توفي ثلاثة من ذوي الخوذ الزرقاء متأثرين بجراحهم".
وقوة حفظ السلام في أفريقيا الوسطى (مينوسكا) تضم نحو 12 ألف جندي وتُعد العملية الأممية الأكثر تكلفة بميزانية سنوية تتجاوز المليار دولار.
وفرضت الأمم المتحدة حظرا على تسليم السلاح إلى أفريقيا الوسطى في عام 2013، بعد نجاح تشكيلات مسلحة في الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق فرانسوا بوزيزيه، الأمر الذي فتح الباب أمام حرب أهلية.
وتسببت الاشتباكات في غالبية أنحاء البلاد في وقوع قتلى، ولجوء مئات الآلاف إلى الدول المجاورة.
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