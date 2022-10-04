https://sputnikarabic.ae/20221004/مكتب-زيلينسكي-الأمين-العام-للناتو-يتلقى-طلب-أوكرانيا-للانضمام-إلى-الحلف-1068614730.html
مكتب زيلينسكي: الأمين العام للناتو يتلقى طلب أوكرانيا للانضمام إلى الحلف
مكتب زيلينسكي: الأمين العام للناتو يتلقى طلب أوكرانيا للانضمام إلى الحلف
كشف إيغور غوفكفا نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ تلقى طلب أوكرانيا للانضمام إلى الحلف. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T16:34+0000
2022-10-04T16:34+0000
2022-10-04T16:34+0000
أخبار أوكرانيا
الناتو
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وقال غوفكفا في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "حتى الآن، تلقى الأمين العام (لحلف الناتو) الطلب رسميًا عن طريق مذكرة من أوكرانيا، وستكون المرحلة التالية مناقشة هذا الطلب على مستوى مجلس حلف شمال الأطلسي، أي على مستوى سفراء الدول الأعضاء في الناتو في بروكسل".وقال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على قناته في "تلغرام" في 30 أيلول/سبتمبر إن "كييف تقدمت بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بآلية مستعجلة".وقال زيلينسكي: "بحكم الواقع، لقد شققنا طريقنا بالفعل إلى الناتو... واليوم، تتقدم أوكرانيا بذلك قانونيا وفق آلية مستعجلة. في إجراء يفي بأهميتنا لحماية مجتمعنا، نحن نقوم بخطوتنا التي تحدد مصيرنا من خلال التوقيع على طلب أوكرانيا للانضمام سريعا إلى الناتو".
https://sputnikarabic.ae/20221003/إحدى-دول-أوروبا-الشرقية-ترفض-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-1068571834.html
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أخبار أوكرانيا, الناتو
مكتب زيلينسكي: الأمين العام للناتو يتلقى طلب أوكرانيا للانضمام إلى الحلف
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كشف إيغور غوفكفا نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ تلقى طلب أوكرانيا للانضمام إلى الحلف.
وقال غوفكفا في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "حتى الآن، تلقى الأمين العام (لحلف الناتو) الطلب رسميًا عن طريق مذكرة من أوكرانيا، وستكون المرحلة التالية مناقشة هذا الطلب على مستوى مجلس حلف شمال الأطلسي، أي على مستوى سفراء الدول الأعضاء في الناتو في بروكسل".
وقال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على قناته في "تلغرام" في 30 أيلول/سبتمبر إن "كييف تقدمت بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بآلية مستعجلة".
وقال زيلينسكي
: "بحكم الواقع، لقد شققنا طريقنا بالفعل إلى الناتو... واليوم، تتقدم أوكرانيا بذلك قانونيا وفق آلية مستعجلة. في إجراء يفي بأهميتنا لحماية مجتمعنا، نحن نقوم بخطوتنا التي تحدد مصيرنا من خلال التوقيع على طلب أوكرانيا للانضمام سريعا إلى الناتو".