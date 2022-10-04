https://sputnikarabic.ae/20221004/ممثل-العراق-في-مجلس-الأمن-يدعو-لإدانة-أي-اعتداء-خارجي-على-بلاده-مهما-كانت-الجهة-المعتدية-1068615578.html

ممثل العراق في مجلس الأمن يدعو لإدانة أي اعتداء خارجي على بلاده أيا كانت الجهة المعتدية

ممثل العراق في مجلس الأمن يدعو لإدانة أي اعتداء خارجي على بلاده أيا كانت الجهة المعتدية

دعا ممثل العراق أمام مجلس الأمن محمد بحر العلوم، مجلس الأمن لدعم سيادة العراق وإدانة أي اعتداء خارجي عليها أي كانت الجهة التي تقوم بهذا الاعتداء. 04.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-04T16:46+0000

2022-10-04T16:46+0000

2022-10-04T16:47+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

أخبار العالم العربي

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/04/1068615371_0:27:3111:1777_1920x0_80_0_0_1f4e924f54a0ad0f6aac60a4694959b4.jpg

وقال ممثل العراق في كلمته اليوم الثلاثاء، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بالعراق إن "القصف الإيراني أدى لاستشهاد عراقيين وترويع السكان وسلمنا سفير طهران في بغداد مذكرة احتجاج".وتابع: "نهيب بمجلس الأمن دعم سيادة العراق وإدانة أي اعتداء خارجي ومن أية جهة كانت"، وكالة الأنباء العراقية (واع).وشدد بحر العلوم، على أن حكومة بلاده "تحرص على أن يكون العراق عامل استقرار دولي وإقليمي ورعت على هذا الأساس عدة لقاءات في بغداد".وكان مجلس الوزراء العراقي، أكد خلال اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، رفضه القصف الإيراني المتكرر خلال الفترة الماضية لأراضي إقليم كردستان العراق.واستدعت وزارة الخارجية العراقية السفير الإيراني لدى بغداد، الخميس الماضي، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، على القصف المتكرر لأراضي كردستان العراق.وطالبت الوزارة، حسب بيانها، "باحترام سيادة العراق والالتزام بتعهدات إيران المنصوص عليها في المواثيق الدوليَّة والابتعاد عن المنطق العسكريّ ولغة السلاح في مُعالجة التحديات الأمنية، وحذرت من تداعياتها على السلم المُجتمعيّ لكلا البلدين، وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين".وأسفر قصف إيراني على إقليم كردستان العراق، الأربعاء الماضي 28 أيلول/سبتمبر، عن سقوط 13 قتيلا و58 مصابا.وطالبت المبعوثة الأممية إلى العراق، جينين بلاسخارت، خلال جلسة اليوم، بتوقف القصف التركي والإيراني للمناطق شمالي العراق.وقالت بلاسخارت: "يجب أن يتوقف القصف التركي والإيراني شمالي العراق ولا ينبغي لأي جار أن يتعامل مع العراق وكأنه باحته الخلفية".

https://sputnikarabic.ae/20221004/المبعوثة-الأممية-للعراق-يجب-أن-يتوقف-القصف-التركي-والإيراني-للمناطق-العراقية-1068610508.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم العربي, العالم العربي