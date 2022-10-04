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ميركل تحصل على جائزة لاستضافة اللاجئين السوريين
ميركل تحصل على جائزة لاستضافة اللاجئين السوريين
قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، ستتسلم جائزة مرموقة من مفوضيتها السامية لشؤون اللاجئين، لاستضافتها لاجئين... 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T14:28+0000
2022-10-04T14:28+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان لها أن "المستشارة الاتحادية السابقة لألمانيا، أنغيلا ميركل، ستتسلم جائزة نانسن للاجئين لعام 2022".وجائزة "نانسن" للاجئين هي جائزة خاصة تعترف بالعمل الإنساني الاستثنائي لمساعدة اللاجئين أو النازحين داخليا أو الأشخاص عديمي الجنسية.وسيقام حفل توزيع الجوائز في جنيف يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وكانت المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، أكدت الشهر الماضي على ضرورة مواصل العمل في المستقبل على هيكل أمني أوروبي مشترك، ويجب أن يتم ذلك بمشاركة روسيا.وتركت ميركل منصب رئيس الحكومة الألمانية عام 2021، وشغلت منصب مستشارة ألمانيا لمدة 16 عامًا، منذ عام 2005.
https://sputnikarabic.ae/20220928/ميركل-تحث-على-أخذ-كلام-بوتين-على-محمل-الجد-1068344668.html
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أخبار ألمانيا, أخبار سوريا اليوم, العالم, منظمة الأمم المتحدة
أخبار ألمانيا, أخبار سوريا اليوم, العالم, منظمة الأمم المتحدة

ميركل تحصل على جائزة لاستضافة اللاجئين السوريين

14:28 GMT 04.10.2022
© AP Photo / Kenzo Tribouillardالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، 16 أكتوبر 2020
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، 16 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، 16 أكتوبر 2020
© AP Photo / Kenzo Tribouillard
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قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، ستتسلم جائزة مرموقة من مفوضيتها السامية لشؤون اللاجئين، لاستضافتها لاجئين سوريين.
موسكو - سبوتنيك. وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان لها أن "المستشارة الاتحادية السابقة لألمانيا، أنغيلا ميركل، ستتسلم جائزة نانسن للاجئين لعام 2022".
وجائزة "نانسن" للاجئين هي جائزة خاصة تعترف بالعمل الإنساني الاستثنائي لمساعدة اللاجئين أو النازحين داخليا أو الأشخاص عديمي الجنسية.
وسيقام حفل توزيع الجوائز في جنيف يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، 16 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
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وكانت المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، أكدت الشهر الماضي على ضرورة مواصل العمل في المستقبل على هيكل أمني أوروبي مشترك، ويجب أن يتم ذلك بمشاركة روسيا.
وتركت ميركل منصب رئيس الحكومة الألمانية عام 2021، وشغلت منصب مستشارة ألمانيا لمدة 16 عامًا، منذ عام 2005.
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