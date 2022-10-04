"ناسا" ترصد من الفضاء الإعصار "إيان" الذي ضرب أمريكا
11:46 GMT 04.10.2022 (تم التحديث: 11:59 GMT 04.10.2022)
© AFP 2022 / RICARDO ARDUENGOصورة التقطت من الجو تظهر منزلا مدمرا في أعقاب إعصار "إيان" في ويست إنلاند، ماتلاتشا، فلوريدا، أمريكا، 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
صورة التقطت من الجو تظهر منزلا مدمرا في أعقاب إعصار "إيان" في ويست إنلاند، ماتلاتشا، فلوريدا، أمريكا، 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
© AFP 2022 / RICARDO ARDUENGO
نشرت وكالة "ناسا" الفضائية مقطع فيديو لإعصار "إيان"، الذي تسبب في دمار كبير في ولاية فلوريدا الأمريكية يومي الأربعاء والخميس 28 و29 سبتمبر/ أيلول 2022.
ويصور الفيديو الإعصار كما تم رصده من جانب محطة الفضاء الدولية، بتاريخ 28 سبتمبر، وذلك من ارتفاع 415 كيلو متر.
وأشارت "ناسا" إلى أن هناك أكثر من 20 قمرا صناعيا لرصد الأرض تعمل من أجل توفير المعلومات والتحديثات عن ظواهر الطقس المتطرفة.
WATCH: This is the view just moments ago of Hurricane Ian, which reached Category 3 as it heads toward the Gulf of Mexico and Florida's West Coast. MORE: https://t.co/OQHgIYNGpi— KUTV2news (@KUTV2News) September 27, 2022
📍: International Space Station
🎥: NASA pic.twitter.com/lWnZTdcqun
وقالت: "نتعاون مع الإدارة الوطنية للغلاف الجوي للمحيطات، ونقوم بتصميم وبناء وإطلاق بعض الأقمار الصناعية التي توفر البيانات التي تغذي نماذج التنبؤ العددي بالطقس".
وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تسبب إعصار "إيان" في انقطاع الكهرباء عن 1.9 مليون شخص في ولاية فلوريدا، كما تلقت السلطات المحلية أكثر من 200 ألف بلاغ بانقطاع التيار الكهربائي في ولاية كارولينا الجنوبية يوم الجمعة، و138 ألف بلاغ آخر في ولاية كارولينا الشمالية.
ووصل عدد ضحايا إعصار "إيان" في فلوريدا إلى مئة شخص على الأقل، بحسب ما أفادت به قناة "سي إن إن".