https://sputnikarabic.ae/20221004/وزارة-الدفاع-البيلاروسية-دول-الناتو-تستعد-للحرب-1068602010.html
وزارة الدفاع البيلاروسية: دول الناتو تستعد للحرب
وزارة الدفاع البيلاروسية: دول الناتو تستعد للحرب
صرح وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، أن هناك أدلة ملموسة على أن دول الناتو تجهز بنيتها التحتية وقواتها للحرب، ولا يمكن لمينسك تجاهل عسكرة جيرانها... 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T12:24+0000
2022-10-04T12:24+0000
2022-10-04T12:24+0000
رصد عسكري
أخبار بيلاروسيا اليوم
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ونقلت وكالة "بيلتا" عن الوزير قوله: "الوضع اليوم صعب حقًا. لقد حدد عدد من القادة المعادين، للأسف، من الدول المجاورة، أهدافهم التي يريدون تحقيقها من خلال العمل ضد بلدنا. لا يمكننا عدم الاهتمام في هذا الأمر. سنستجيب بسرعة ودقة كافية لجميع التهديدات التي يمكن أن تنشأ. يوجد لدينا لهذا القوة والوسائل".وأضاف خرينين أن دول الناتو والدول الغربية المجاورة لبيلاروسيا، التي تختبئ وراء تهديد وهمي من الشرق، لا تقوم فقط بالعسكرة، بل تستعد للحرب. إنهم يجهزون بنيتهم التحتية، ويجهزون قواتهم. لدينا بيانات محددة. نحن نراقب الوضع باستمرار، ونرى ما يفعلونه. وبناء على ذلك، نعمل على وضع إجراءات استجابة محددة وكافية".
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار بيلاروسيا اليوم
رصد عسكري, أخبار بيلاروسيا اليوم
وزارة الدفاع البيلاروسية: دول الناتو تستعد للحرب
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صرح وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، أن هناك أدلة ملموسة على أن دول الناتو تجهز بنيتها التحتية وقواتها للحرب، ولا يمكن لمينسك تجاهل عسكرة جيرانها الغربيين وتعمل على وضع إجراءات الردع.
ونقلت وكالة "بيلتا" عن الوزير قوله: "الوضع اليوم صعب حقًا. لقد حدد عدد من القادة المعادين، للأسف، من الدول المجاورة، أهدافهم التي يريدون تحقيقها من خلال العمل ضد بلدنا. لا يمكننا عدم الاهتمام في هذا الأمر. سنستجيب بسرعة ودقة كافية لجميع التهديدات التي يمكن أن تنشأ. يوجد لدينا لهذا القوة والوسائل".
وأضاف خرينين أن دول الناتو والدول الغربية المجاورة لبيلاروسيا، التي تختبئ وراء تهديد وهمي من الشرق، لا تقوم فقط بالعسكرة، بل تستعد للحرب. إنهم يجهزون بنيتهم التحتية، ويجهزون قواتهم. لدينا بيانات محددة. نحن نراقب الوضع باستمرار، ونرى ما يفعلونه. وبناء على ذلك، نعمل على وضع إجراءات استجابة محددة وكافية".