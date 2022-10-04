عربي
https://sputnikarabic.ae/20221004/وزارة-الدفاع-البيلاروسية-دول-الناتو-تستعد-للحرب-1068602010.html
وزارة الدفاع البيلاروسية: دول الناتو تستعد للحرب
وزارة الدفاع البيلاروسية: دول الناتو تستعد للحرب
صرح وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، أن هناك أدلة ملموسة على أن دول الناتو تجهز بنيتها التحتية وقواتها للحرب، ولا يمكن لمينسك تجاهل عسكرة جيرانها... 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T12:24+0000
2022-10-04T12:24+0000
رصد عسكري
أخبار بيلاروسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103540/94/1035409408_0:142:3139:1907_1920x0_80_0_0_a5dd4143544389292e5c60cd0325d93b.jpg
ونقلت وكالة "بيلتا" عن الوزير قوله: "الوضع اليوم صعب حقًا. لقد حدد عدد من القادة المعادين، للأسف، من الدول المجاورة، أهدافهم التي يريدون تحقيقها من خلال العمل ضد بلدنا. لا يمكننا عدم الاهتمام في هذا الأمر. سنستجيب بسرعة ودقة كافية لجميع التهديدات التي يمكن أن تنشأ. يوجد لدينا لهذا القوة والوسائل".وأضاف خرينين أن دول الناتو والدول الغربية المجاورة لبيلاروسيا، التي تختبئ وراء تهديد وهمي من الشرق، لا تقوم فقط بالعسكرة، بل تستعد للحرب. إنهم يجهزون بنيتهم ​​التحتية، ويجهزون قواتهم. لدينا بيانات محددة. نحن نراقب الوضع باستمرار، ونرى ما يفعلونه. وبناء على ذلك، نعمل على وضع إجراءات استجابة محددة وكافية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103540/94/1035409408_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_2232d488a82c632218db1258dd3880f3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, أخبار بيلاروسيا اليوم
رصد عسكري, أخبار بيلاروسيا اليوم

وزارة الدفاع البيلاروسية: دول الناتو تستعد للحرب

12:24 GMT 04.10.2022
© Sputnik . Sergey Stepanov / الانتقال إلى بنك الصورقوات أمريكية في استونيا
قوات أمريكية في استونيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© Sputnik . Sergey Stepanov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، أن هناك أدلة ملموسة على أن دول الناتو تجهز بنيتها التحتية وقواتها للحرب، ولا يمكن لمينسك تجاهل عسكرة جيرانها الغربيين وتعمل على وضع إجراءات الردع.
ونقلت وكالة "بيلتا" عن الوزير قوله: "الوضع اليوم صعب حقًا. لقد حدد عدد من القادة المعادين، للأسف، من الدول المجاورة، أهدافهم التي يريدون تحقيقها من خلال العمل ضد بلدنا. لا يمكننا عدم الاهتمام في هذا الأمر. سنستجيب بسرعة ودقة كافية لجميع التهديدات التي يمكن أن تنشأ. يوجد لدينا لهذا القوة والوسائل".
وأضاف خرينين أن دول الناتو والدول الغربية المجاورة لبيلاروسيا، التي تختبئ وراء تهديد وهمي من الشرق، لا تقوم فقط بالعسكرة، بل تستعد للحرب. إنهم يجهزون بنيتهم ​​التحتية، ويجهزون قواتهم. لدينا بيانات محددة. نحن نراقب الوضع باستمرار، ونرى ما يفعلونه. وبناء على ذلك، نعمل على وضع إجراءات استجابة محددة وكافية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала