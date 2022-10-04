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https://sputnikarabic.ae/20221004/وزير-الدفاع-السعودي-يبحث-مع-نظيره-الأمريكي-سبل-تعزيز-التعاون-العسكري-1068624782.html
وزير الدفاع السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي سبل تعزيز التعاون العسكري
وزير الدفاع السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي سبل تعزيز التعاون العسكري
بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير السعودي خالد بن سلمان، بعد يومين من فشل جهود تمديد الهدنة في اليمن.وقال وزير الدفاع السعودي عبر حسابه في "تويتر": "تلقيت اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن".وأضاف: "بحثنا التعاون الثنائي بين بلدينا الصديقين في المجال العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه في إطار الشراكة الاستراتيجية".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد زار السعودية في يوليو/ تموز الماضي، وأكد "التزام بلاده القوي والدائم بدعم أمن السعودية والدفاع عن أراضيها".
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أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الدفاع السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي سبل تعزيز التعاون العسكري

20:33 GMT 04.10.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIنائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان
نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير السعودي خالد بن سلمان، بعد يومين من فشل جهود تمديد الهدنة في اليمن.
وقال وزير الدفاع السعودي عبر حسابه في "تويتر": "تلقيت اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن".
وأضاف: "بحثنا التعاون الثنائي بين بلدينا الصديقين في المجال العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه في إطار الشراكة الاستراتيجية".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد زار السعودية في يوليو/ تموز الماضي، وأكد "التزام بلاده القوي والدائم بدعم أمن السعودية والدفاع عن أراضيها".
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