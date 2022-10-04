https://sputnikarabic.ae/20221004/وزير-المواصلات-القطري-يتفق-مع-نظيره-اللبناني-على-إرسال-بعثة-تقنية-قطرية-إلى-بيروت-1068599488.html
وزير المواصلات القطري يتفق مع نظيره اللبناني على إرسال بعثة تقنية قطرية إلى بيروت
وزير المواصلات القطري يتفق مع نظيره اللبناني على إرسال بعثة تقنية قطرية إلى بيروت
التقى وزير المواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي، نظيره اللبناني، علي حمية، وبحثا آفاق التعاون بين البلدين. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T11:23+0000
2022-10-04T11:23+0000
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ووفق ما نشرته جريدة "الجمهورية" اللبنانية فإن الوزيرين التقيا على هامش مشاركتهما في الاجتماع الحادي والأربعين لمنظمة الطيران المدني الدولية (آي سي إيه أو).وأوضحت أن اللقاء تناول بحث آفاق التعاون بين البلدين، وتحديدا في مجالات المواصلات والمرافئ والنقل.ولفتت إلى أن الوزيرين اتفقا على إرسال بعثة تقنية قطرية إلى لبنان لمتابعة آخر مستجدات عملية إعادة مرفأ بيروت.طالع أيضا: بعد تدخلها على خط الأزمة... هل تنجح قطر في رأب الصدع بين لبنان والسعودية؟
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العالم العربي, أخبار لبنان, أخبار قطر اليوم, قطر
العالم العربي, أخبار لبنان, أخبار قطر اليوم, قطر
وزير المواصلات القطري يتفق مع نظيره اللبناني على إرسال بعثة تقنية قطرية إلى بيروت
11:23 GMT 04.10.2022 (تم التحديث: 11:33 GMT 04.10.2022) تابعنا عبر
التقى وزير المواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي، نظيره اللبناني، علي حمية، وبحثا آفاق التعاون بين البلدين.
ووفق ما نشرته
جريدة "الجمهورية" اللبنانية فإن الوزيرين التقيا على هامش مشاركتهما في الاجتماع الحادي والأربعين لمنظمة الطيران المدني الدولية (آي سي إيه أو).
وأوضحت أن
اللقاء تناول بحث آفاق التعاون بين البلدين، وتحديدا في مجالات المواصلات والمرافئ والنقل.
كما بحث الجانبان سبل التعاون في خدمات النقل الجوي وآخر المستجدات على صعيد قطاع الطيران المدني.
ولفتت إلى أن الوزيرين اتفقا على إرسال بعثة تقنية قطرية إلى لبنان لمتابعة آخر مستجدات عملية إعادة مرفأ بيروت.