عربي
https://sputnikarabic.ae/20221004/وزير-المواصلات-القطري-يتفق-مع-نظيره-اللبناني-على-إرسال-بعثة-تقنية-قطرية-إلى-بيروت-1068599488.html
وزير المواصلات القطري يتفق مع نظيره اللبناني على إرسال بعثة تقنية قطرية إلى بيروت
وزير المواصلات القطري يتفق مع نظيره اللبناني على إرسال بعثة تقنية قطرية إلى بيروت
التقى وزير المواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي، نظيره اللبناني، علي حمية، وبحثا آفاق التعاون بين البلدين. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T11:23+0000
2022-10-04T11:33+0000
العالم العربي
أخبار لبنان
أخبار قطر اليوم
قطر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/11/1065169519_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f63b0bce13f16c25e4bcf108ba85adb2.jpg
ووفق ما نشرته جريدة "الجمهورية" اللبنانية فإن الوزيرين التقيا على هامش مشاركتهما في الاجتماع الحادي والأربعين لمنظمة الطيران المدني الدولية (آي سي إيه أو).وأوضحت أن اللقاء تناول بحث آفاق التعاون بين البلدين، وتحديدا في مجالات المواصلات والمرافئ والنقل.ولفتت إلى أن الوزيرين اتفقا على إرسال بعثة تقنية قطرية إلى لبنان لمتابعة آخر مستجدات عملية إعادة مرفأ بيروت.طالع أيضا: بعد تدخلها على خط الأزمة... هل تنجح قطر في رأب الصدع بين لبنان والسعودية؟
https://sputnikarabic.ae/20220514/الرئيس-اللبناني-يثمن-وقوف-قطر-الدائم-إلى-جانب-لبنان-1062210634.html
أخبار لبنان
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/11/1065169519_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5988a75001eb3c5a0af4cb8b5bae59c2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار لبنان, أخبار قطر اليوم, قطر
العالم العربي, أخبار لبنان, أخبار قطر اليوم, قطر

وزير المواصلات القطري يتفق مع نظيره اللبناني على إرسال بعثة تقنية قطرية إلى بيروت

11:23 GMT 04.10.2022 (تم التحديث: 11:33 GMT 04.10.2022)
© Sputnik . Abed.K Bayطوافات الجبش اللبناني عملت على إخماد حريق إهراءات مرفأ بيروت
طوافات الجبش اللبناني عملت على إخماد حريق إهراءات مرفأ بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبرTelegram
التقى وزير المواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي، نظيره اللبناني، علي حمية، وبحثا آفاق التعاون بين البلدين.
ووفق ما نشرته جريدة "الجمهورية" اللبنانية فإن الوزيرين التقيا على هامش مشاركتهما في الاجتماع الحادي والأربعين لمنظمة الطيران المدني الدولية (آي سي إيه أو).
الرئيس اللبناني ميشال عون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
الرئيس اللبناني يثمن "وقوف قطر الدائم" إلى جانب لبنان
14 مايو, 08:40 GMT
وأوضحت أن اللقاء تناول بحث آفاق التعاون بين البلدين، وتحديدا في مجالات المواصلات والمرافئ والنقل.

كما بحث الجانبان سبل التعاون في خدمات النقل الجوي وآخر المستجدات على صعيد قطاع الطيران المدني.

ولفتت إلى أن الوزيرين اتفقا على إرسال بعثة تقنية قطرية إلى لبنان لمتابعة آخر مستجدات عملية إعادة مرفأ بيروت.
طالع أيضا: بعد تدخلها على خط الأزمة... هل تنجح قطر في رأب الصدع بين لبنان والسعودية؟
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала