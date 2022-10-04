https://sputnikarabic.ae/20221004/وفد-من-الكونغرس-الأمريكي-يجري-مشاورات-مع-مسؤولين-مصريين-1068625190.html
وفد من الكونغرس الأمريكي يجري مشاورات مع مسؤولين مصريين
وفد من الكونغرس الأمريكي يجري مشاورات مع مسؤولين مصريين
أجرى مسؤولون مصريون مشاورات مع وفد أمريكي من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي بشأن عدد من القضايا في مقدمتها الأوضاع في ليبيا ومياه النيل. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T20:54+0000
2022-10-04T20:54+0000
2022-10-04T20:54+0000
العالم العربي
مصر
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شارك في المشاورات من الجانب المصري مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية حازم فهمي وأعضاء القطاع الأمريكي في الوزارة، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الثلاثاء.ولفتت الصحيفة إلى أن الوفد الأمريكي ضم مساعدي أعضاء الكونغرس الديمقراطيين والجمهوريين، مشيرة إلى أن المشاورات تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين.ويقوم الوفد الأمريكي بزيارة إلى مصر حاليا، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن المشاورات تناولت القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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https://sputnikarabic.ae/20220416/السيسي-يبحث-مع-وفد-من-الكونغرس-الأمريكي-القضايا-الإقليمية-والعلاقات-الثنائية-1061257008.html
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العالم العربي, مصر
وفد من الكونغرس الأمريكي يجري مشاورات مع مسؤولين مصريين
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أجرى مسؤولون مصريون مشاورات مع وفد أمريكي من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي بشأن عدد من القضايا في مقدمتها الأوضاع في ليبيا ومياه النيل.
شارك في المشاورات من الجانب المصري مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية حازم فهمي وأعضاء القطاع الأمريكي في الوزارة، حسبما ذكرت
صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الثلاثاء.
ولفتت الصحيفة إلى أن الوفد الأمريكي ضم مساعدي أعضاء الكونغرس
الديمقراطيين والجمهوريين، مشيرة إلى أن المشاورات تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين.
ويقوم الوفد الأمريكي بزيارة إلى مصر حاليا، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن المشاورات تناولت القضايا الإقليمية
والدولية ذات الاهتمام المشترك.