عربي
https://sputnikarabic.ae/20221004/وفد-من-الكونغرس-الأمريكي-يجري-مشاورات-مع-مسؤولين-مصريين-1068625190.html
وفد من الكونغرس الأمريكي يجري مشاورات مع مسؤولين مصريين
وفد من الكونغرس الأمريكي يجري مشاورات مع مسؤولين مصريين
أجرى مسؤولون مصريون مشاورات مع وفد أمريكي من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي بشأن عدد من القضايا في مقدمتها الأوضاع في ليبيا ومياه النيل. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T20:54+0000
2022-10-04T20:54+0000
العالم العربي
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101449/81/1014498131_0:4:2049:1156_1920x0_80_0_0_f29c6051a15c03574969ea3175456676.jpg
شارك في المشاورات من الجانب المصري مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية حازم فهمي وأعضاء القطاع الأمريكي في الوزارة، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الثلاثاء.ولفتت الصحيفة إلى أن الوفد الأمريكي ضم مساعدي أعضاء الكونغرس الديمقراطيين والجمهوريين، مشيرة إلى أن المشاورات تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين.ويقوم الوفد الأمريكي بزيارة إلى مصر حاليا، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن المشاورات تناولت القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
https://sputnikarabic.ae/20220505/خبير-مصري-الولايات-المتحدة-تحرق-العالم-بنار-التضخم-ورفع-سعر-الفائدة-1061879879.html
https://sputnikarabic.ae/20220416/السيسي-يبحث-مع-وفد-من-الكونغرس-الأمريكي-القضايا-الإقليمية-والعلاقات-الثنائية-1061257008.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101449/81/1014498131_0:0:2027:1520_1920x0_80_0_0_c9b6ebd320027952f4e05dfe81e18720.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, مصر
العالم العربي, مصر

وفد من الكونغرس الأمريكي يجري مشاورات مع مسؤولين مصريين

20:54 GMT 04.10.2022
© AFP 2022 / Amr Nabilالقاهرة
القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© AFP 2022 / Amr Nabil
تابعنا عبرTelegram
أجرى مسؤولون مصريون مشاورات مع وفد أمريكي من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي بشأن عدد من القضايا في مقدمتها الأوضاع في ليبيا ومياه النيل.
شارك في المشاورات من الجانب المصري مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية حازم فهمي وأعضاء القطاع الأمريكي في الوزارة، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الثلاثاء.
بورصة نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
خبير مصري: الولايات المتحدة تحرق العالم بنار التضخم ورفع سعر الفائدة
5 مايو, 14:27 GMT
ولفتت الصحيفة إلى أن الوفد الأمريكي ضم مساعدي أعضاء الكونغرس الديمقراطيين والجمهوريين، مشيرة إلى أن المشاورات تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
السيسي يبحث مع وفد من الكونغرس الأمريكي القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية
16 أبريل, 11:17 GMT
ويقوم الوفد الأمريكي بزيارة إلى مصر حاليا، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن المشاورات تناولت القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала