https://sputnikarabic.ae/20221004/يوم-كيبور-وانتخابات-الكنيست-إسرائيل-تصعد-من-انتهاكاتها-في-الضفة-وتحذيرات-من-انتفاضة-فلسطينية-1068618187.html

"يوم كيبور" وانتخابات الكنيست... إسرائيل تصعد من انتهاكاتها في الضفة وتحذيرات من انتفاضة فلسطينية

"يوم كيبور" وانتخابات الكنيست... إسرائيل تصعد من انتهاكاتها في الضفة وتحذيرات من انتفاضة فلسطينية

في ظل احتفال إسرائيل بما يسمى "يوم كيبور" أو "يوم الغفران"، وفي خضم المنافسة الشرسة بين القوى السياسية استعدادًا لانتخابات الكنيست، تصاعدت حدة المواجهات... 04.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-04T17:22+0000

2022-10-04T17:22+0000

2022-10-04T17:22+0000

تقارير سبوتنيك

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وفرضت إسرائيل إغلاقا شاملا، مع الإبقاء على قوات الأمن في حالة تأهب قصوى وسط عدد قياسي من الإنذارات الأمنية، فيما أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين المتواصلة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، تحت حماية الجيش؛ محملة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد وانفجار الأوضاع.وأكدت الرئاسة أن هذه الاعتداءات، وخاصة في بلدات شمال الضفة الغربية؛ تسببت بإصابة العشرات، وترويع الأطفال، وتخريب الممتلكات، وقطع الطرق.وقال مراقبون إن إسرائيل تصعد من انتهاكاتها ضد الفلسطينيين في هذه الأيام من كل عام، في إطار الحرب الدينية التي تخوضها ضدهم، مؤكدين على قرب اندلاع انتفاضة ثالثة إذا لم يتدخل المجتمع الدولي.انتفاضة ثالثةاعتبر زيد الأيوبي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن إسرائيل تتعمد تصعيد انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني في فترة الأعياد، تحديدًا في عيد "كيبور" والذي يتزامن دائمًا مع حملات انتخابية يقودها قادة إسرائيل في صراع الكنيست والحكومة، حيث تستخدم إسرائيل وتستثمر كل مناسبة من أجل البطش بالشعب الفلسطيني.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذا التصعيد الإسرائيلي يحمل عدة رسائل إسرائيلية، من بينها إثبات قوتهم وقدرتهم أمام المجتمع الإسرائيلي داخليًا، وكذلك إيصال رسالة للعالم مفاداها أن إسرائيل لا تريد أن يكون هناك دولة فلسطينية مستقلة، أو مستقبل للشعب الفلسطيني داخل الضفة وقطاع غزة.وأكد أن الشعب الفلسطيني يتصدى لهذه الآلة العسكرية الإسرائيلية الغاشمة، وللجرائم والانتهاكات التي ترتكب يوميًا من الشمال إلى الجنوب وفي كل ربوع فلسطين، محذرًا من تصاعد حالة الاحتقان لدى أبناء فلسطين، نتيجة هذه الجرائم اليومية، ما يمهد لزلزال شعبي جماهيري، قد يقود إلى انتفاضة ثالثة.وأوضح أن الانتفاضة الفلسطينية الجديدة اقتربت، لكن لن يتمكن أحد من السيطرة عليها، نظرًا لأن من يقودها هم الشارع الفلسطيني، غير المسيس وغير المنتمي للفصائل السياسية الفلسطينية، هم مواطنون عاديون يقاومون المحتل، مشيرًا إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية لا يمكن أن تقود إلى تحقيق الأمن والأمان للإسرائيليين، في ظل الإصرار الفلسطيني على تحرير أرضه وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.وتابع: "لا يمكن لإسرائيل أن تنعم بالسلام والأمن دون أن ينعم به الشعب الفلسطيني، لا سيما وأن الانتهاكات الإسرائيلية وحدت الشارع الفلسطينية، هناك وحدة وطنية داخل الميادين في كل ربوع مدن الضفة والقدس، وهناك نية فلسطينية شعبية لتصعيد المقاومة، وتفعيل موقف شعبي موحد في مواجهة الاحتلال".واستبعد القيادي في حركة "فتح"، أن توقف إسرائيل انتهاكاتها هذه الفترة، لا سيما في ظل الحالة الانتخابية التي تعيشها، متوقعًا مزيدًا من المجازر الإسرائيلية تقابلها مقاومة فلسطينية.وطالب الأيوبي بضرورة توفير حماية دولية على الشعب الفلسطيني، وإنصافه من قبل المجتمع الدولي والتدخل لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، والقمة العربية.غطاء سياسيبدوره، قال مصباح أبو كرش، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن "إسرائيل في كل مناسبة تؤكد على أن حقيقة صراعها مع العرب والفلسطينيين يحمل بعدا دينيا، وأن كل محاولات التفافها عن هذه الحقيقة الجلية تهدف إلى تمرير مخططاتها الاستعمارية دون أن تجد نفسها في مواجهة مع كل الشعوب العربية والإسلامية. وساعدها في تمرير هذا الأمر بسلاسة بعض أصحاب الفكر القومي العربي والمعارضين للإسلام السياسي بشكل عام".وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن "المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية مطالبة بعمل كبير من أجل رفع عدد المشاركين في هذه المقاومة، وبالتالي توسيع دوائر الاشتباك الهجومية مع إسرائيل في كل أماكن تواجده".ويرى أبو كرش أن "التواجد الفلسطيني في موقع المدافع عند حدوث اجتياحات إسرائيلية أمر هام، لكن الأهم هو قدرتنا على صناعة الحدث المقاوم من خلال مهاجمة الإسرائيليين ومباغتتهم".وتابع: "دعم المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، وتوفير كافة الإمكانيات لها وعلى رأس ذلك توفير الغطاء السياسي، سيؤدي الى إنجاحها في تحقيق أهدافها بشكل أسرع، أما في حال لم يتوفر لها هذا الغطاء الفلسطيني السياسي الجامع فإنها ستحتاج مزيداً من الوقت والجهد في سبيل تحقيق هذه الأهداف ".وقال الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، "جيش الاحتلال ومستوطنوه المتطرفون، يشنون حربا يومية شاملة على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية".وأضاف: "نحمل حكومة الاحتلال مسؤولية اعتداءات المستوطنين الإرهابية المتواصلة ضد شعبنا ومقدساتنا، التي تؤدي إلى مزيد من أجواء التوتر والتصعيد وانفجار الأوضاع، في حال استمرارها".وتابع: "نطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بالتدخّل العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني؛ حيث أن الاحتلال يستغل الصمت الدولي، ليصعد من جرائمه وعدوانه ضد شعبنا، في محاولة لاستغلال الدم الفلسطيني في الانتخابات [الكنيست] الإسرائيلية".وتشهد مدينة القدس الشرقية وجميع أنحاء الضفة الغربية توترات متزايدة بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين، حيث شرعت الأولى أواخر مارس/آذار الماضي في شن عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة بعد مقتل 17 إسرائيليا في هجمات دامية شهدتها إسرائيل والضفة.واعتقلت إسرائيل خلال العملية مئات الفلسطينيين، في مداهمات ليلية لمدن وبلدات الضفة كما اغتالت العديد من النشطاء الفلسطينيين ما فجر غضبا عارما بين الفلسطينيين.

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