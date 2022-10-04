https://sputnikarabic.ae/20221004/-مقاتلات-كوريا-الجنوبية-من-طراز-إف--35-إيه-الأمريكية-تعرضت-لـ234-عطلا-في-18-شهرا-1068601675.html
مقاتلات كوريا الجنوبية من طراز "إف -35 إيه" الأمريكية تعرضت لـ234 عطلا في 18 شهرا
مقاتلات كوريا الجنوبية من طراز "إف -35 إيه" الأمريكية تعرضت لـ234 عطلا في 18 شهرا
أكدت تقارير إعلامية محلية أن مقاتلات الشبح "إف -35 إيه" أمريكية الصنع التي حصلت عليها القوات الجوية الكورية الجنوبية، خرجت من الخدمة 234 مرة خلال 18 شهرا بسبب... 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T12:18+0000
2022-10-04T12:18+0000
2022-10-04T12:18+0000
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ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، نقلاً عن عضو حزب سلطة الشعب الحاكم، شين وون سيك فإن مقاتلات "إف -35 إيه" قامت بـ 172 عملية هبوط طارئة.وزاد المصدر مؤكدا أن تلك الطائرات لم تتمكن من أداء مهامها المنوطة بها في 62 حالة أخرى بسبب مشاكل فنية.ولفت إلى أن الطائرات البرية تمكنت من تنفيذ مهامها لمدة 12 يومًا في المتوسط العام الماضي و11 يومًا في النصف الأول من عام 2022.وحسب ما أوردته الوكالة الكورية فإن المقاتلات الكورية الجنوبية الأكبر سنًا من طراز F-4E و F-5 قامت بـ 26 و 28 عملية إنزال قسري على التوالي، في 18 شهرًا.ومع ذلك، قال سلاح الجو الكوري الجنوبي إنه لا توجد مشاكل في الاستعداد القتالي لطائرة إف -35 إيه لأنها تحقق معدل التشغيل المستهدف بنسبة 75 %.يشار إلى أن كوريا الجنوبية اشترت في يناير/ كانون الثاني الماضي، ونشرت 40 طائرة مقاتلة من طراز إف -35 إيه صنعتها شركة لوكهيد مارتن الأمريكية الصناعية العسكرية العملاقة.
https://sputnikarabic.ae/20220910/مجلة-روسيا-تحول-إس-500-إلى-قاتلة-إف-35-1067546938.html
https://sputnikarabic.ae/20211118/حوادث-إف-35-تتوالى-ماذا-تفعل-أمريكا-بحطام-مقاتلاتها-الشبحية؟-1050736619.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية
مقاتلات كوريا الجنوبية من طراز "إف -35 إيه" الأمريكية تعرضت لـ234 عطلا في 18 شهرا
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أكدت تقارير إعلامية محلية أن مقاتلات الشبح "إف -35 إيه" أمريكية الصنع التي حصلت عليها القوات الجوية الكورية الجنوبية، خرجت من الخدمة 234 مرة خلال 18 شهرا بسبب أعطال أصابتها.
ووفقا لما نشرته
وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، نقلاً عن عضو حزب سلطة الشعب الحاكم، شين وون سيك فإن مقاتلات "إف -35 إيه" قامت بـ 172 عملية هبوط طارئة.
وزاد المصدر مؤكدا أن تلك الطائرات لم تتمكن من أداء مهامها المنوطة
بها في 62 حالة أخرى بسبب مشاكل فنية.
ولفت إلى أن الطائرات البرية تمكنت من تنفيذ مهامها لمدة 12 يومًا في المتوسط العام الماضي و11 يومًا في النصف الأول من عام 2022.
وحسب ما أوردته الوكالة الكورية فإن المقاتلات الكورية
الجنوبية الأكبر سنًا من طراز F-4E و F-5 قامت بـ 26 و 28 عملية إنزال قسري على التوالي، في 18 شهرًا.
18 نوفمبر 2021, 10:00 GMT
ومع ذلك، قال سلاح الجو الكوري الجنوبي إنه لا توجد مشاكل في الاستعداد القتالي لطائرة إف -35 إيه لأنها تحقق معدل التشغيل المستهدف بنسبة 75 %.
يشار إلى أن كوريا الجنوبية اشترت في
يناير/ كانون الثاني الماضي، ونشرت 40 طائرة مقاتلة من طراز إف -35 إيه صنعتها شركة لوكهيد مارتن الأمريكية الصناعية العسكرية العملاقة.