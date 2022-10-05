عربي
https://sputnikarabic.ae/20221005/أبو-الغيط-يعرب-عن-انزعاجه-الشديد-من-تصريحات-ليز-تراس-1068652307.html
أبو الغيط يعرب عن انزعاجه الشديد من تصريحات ليز تراس
أبو الغيط يعرب عن انزعاجه الشديد من تصريحات ليز تراس
أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن الانزعاج الشديد حيال تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس مؤخراً حول نقل سفارة بريطانيا إلى... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T13:16+0000
2022-10-05T13:16+0000
أخبار فلسطين اليوم
بريطانيا
أحمد أبو الغيط
العالم
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1067039401_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f4910c1ea61f1909764de608546f5db.jpg
وأكد أبو الغيط في بيان نشر على موقع الجامعة: "رفض الجامعة العربية لأية إجراءات أحادية تمثل خرقاً للقانون الدولي، ولوضعية القدس التاريخية والقانونية".وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة جمال رشدي، إن "كلمات أبو الغيط جاءت خلال كلمة وجهها إلى مؤتمر حزب المحافظين البريطاني أمس عبر الفيديو حرص في بدايتها على الإعراب عن الحزن لرحيل الملكة إليزابيث الثانية، وكذا تهنئة الملك تشارلز باعتلائه العرش".وأشار رشدي إلى أن "أبو الغيط اغتنم المناسبة لتذكير الحكومة البريطانية بضرورة التمسك بحل الدولتين كصيغة متفق عليها للتسوية النهائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والامتناع عن أية إجراءات غير قانونية من شأنها تهديد إمكانية تطبيق هذه الصيغة على الأرض في المستقبل".ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية الحكومة البريطانية إلى اتباع سياسات عملية وخطط عمل من أجل إطلاق عملية سلمية ذات معنى تقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967.
https://sputnikarabic.ae/20221004/ليز-تراس-تعترف-بصهيونيتها-أمام-العالم-فيديو-1068594319.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1067039401_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_52ea58ebd777ae1245e939cbd2948cf8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, بريطانيا, أحمد أبو الغيط, العالم, أخبار العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, بريطانيا, أحمد أبو الغيط, العالم, أخبار العالم العربي

أبو الغيط يعرب عن انزعاجه الشديد من تصريحات ليز تراس

13:16 GMT 05.10.2022
© AFP 2022 / ANWAR AMROالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© AFP 2022 / ANWAR AMRO
تابعنا عبرTelegram
أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن الانزعاج الشديد حيال تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس مؤخراً حول نقل سفارة بريطانيا إلى القدس.
وأكد أبو الغيط في بيان نشر على موقع الجامعة: "رفض الجامعة العربية لأية إجراءات أحادية تمثل خرقاً للقانون الدولي، ولوضعية القدس التاريخية والقانونية".
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة جمال رشدي، إن "كلمات أبو الغيط جاءت خلال كلمة وجهها إلى مؤتمر حزب المحافظين البريطاني أمس عبر الفيديو حرص في بدايتها على الإعراب عن الحزن لرحيل الملكة إليزابيث الثانية، وكذا تهنئة الملك تشارلز باعتلائه العرش".
وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
ليز تراس تعترف بصهيونيتها أمام العالم... فيديو
أمس, 09:33 GMT
وأشار رشدي إلى أن "أبو الغيط اغتنم المناسبة لتذكير الحكومة البريطانية بضرورة التمسك بحل الدولتين كصيغة متفق عليها للتسوية النهائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والامتناع عن أية إجراءات غير قانونية من شأنها تهديد إمكانية تطبيق هذه الصيغة على الأرض في المستقبل".
ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية الحكومة البريطانية إلى اتباع سياسات عملية وخطط عمل من أجل إطلاق عملية سلمية ذات معنى تقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала