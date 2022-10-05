https://sputnikarabic.ae/20221005/أبو-الغيط-يعرب-عن-انزعاجه-الشديد-من-تصريحات-ليز-تراس-1068652307.html
أبو الغيط يعرب عن انزعاجه الشديد من تصريحات ليز تراس
أبو الغيط يعرب عن انزعاجه الشديد من تصريحات ليز تراس
أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن الانزعاج الشديد حيال تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس مؤخراً حول نقل سفارة بريطانيا إلى... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T13:16+0000
2022-10-05T13:16+0000
2022-10-05T13:16+0000
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بريطانيا
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وأكد أبو الغيط في بيان نشر على موقع الجامعة: "رفض الجامعة العربية لأية إجراءات أحادية تمثل خرقاً للقانون الدولي، ولوضعية القدس التاريخية والقانونية".وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة جمال رشدي، إن "كلمات أبو الغيط جاءت خلال كلمة وجهها إلى مؤتمر حزب المحافظين البريطاني أمس عبر الفيديو حرص في بدايتها على الإعراب عن الحزن لرحيل الملكة إليزابيث الثانية، وكذا تهنئة الملك تشارلز باعتلائه العرش".وأشار رشدي إلى أن "أبو الغيط اغتنم المناسبة لتذكير الحكومة البريطانية بضرورة التمسك بحل الدولتين كصيغة متفق عليها للتسوية النهائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والامتناع عن أية إجراءات غير قانونية من شأنها تهديد إمكانية تطبيق هذه الصيغة على الأرض في المستقبل".ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية الحكومة البريطانية إلى اتباع سياسات عملية وخطط عمل من أجل إطلاق عملية سلمية ذات معنى تقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967.
https://sputnikarabic.ae/20221004/ليز-تراس-تعترف-بصهيونيتها-أمام-العالم-فيديو-1068594319.html
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أخبار فلسطين اليوم, بريطانيا, أحمد أبو الغيط, العالم, أخبار العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, بريطانيا, أحمد أبو الغيط, العالم, أخبار العالم العربي
أبو الغيط يعرب عن انزعاجه الشديد من تصريحات ليز تراس
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أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن الانزعاج الشديد حيال تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس مؤخراً حول نقل سفارة بريطانيا إلى القدس.
وأكد أبو الغيط في بيان نشر على موقع الجامعة
: "رفض الجامعة العربية لأية إجراءات أحادية تمثل خرقاً للقانون الدولي، ولوضعية القدس التاريخية والقانونية".
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة جمال رشدي، إن "كلمات أبو الغيط جاءت خلال كلمة وجهها إلى مؤتمر حزب المحافظين البريطاني أمس عبر الفيديو حرص في بدايتها على الإعراب عن الحزن لرحيل الملكة إليزابيث الثانية، وكذا تهنئة الملك تشارلز باعتلائه العرش".
وأشار رشدي إلى أن "أبو الغيط اغتنم المناسبة لتذكير الحكومة البريطانية بضرورة التمسك بحل الدولتين كصيغة متفق عليها للتسوية النهائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والامتناع عن أية إجراءات غير قانونية
من شأنها تهديد إمكانية تطبيق هذه الصيغة على الأرض في المستقبل".
ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية الحكومة البريطانية إلى اتباع سياسات عملية وخطط عمل من أجل إطلاق عملية سلمية ذات معنى تقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967.