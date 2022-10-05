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https://sputnikarabic.ae/20221005/أردوغان-يدعو-المعارضة-لتضمين-مسألة-حرية-ارتداء-الحجاب-بالدستور-1068660146.html
أردوغان يدعو المعارضة لتضمين مسألة حرية ارتداء الحجاب بالدستور
أردوغان يدعو المعارضة لتضمين مسألة حرية ارتداء الحجاب بالدستور
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المعارضة للعمل على إدراج قضية الحجاب في الدستور بدلا من الاكتفاء باقتراح إصدار قانون يضمن عدم المساس بحرية ارتداء الحجاب. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T14:46+0000
2022-10-05T14:46+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي إن حكومات الحزب ألغت مسألة حظر ارتداء الحجاب التي بلغت مستوى الظلم ذات يوم من أجندة تركيا.واعتبر أن النص المقدم من حزب الشعب الجمهوري المعارض للبرلمان كمشروع قانون يهدف لعدم المساس بحرية ارتداء الحجاب "بعيد كل البعد عن حل المشكلة بالطريقة المرغوبة".ووجه الرئيس التركي حديثه لزعيم المعارضة كمال قليجدار أوغلو قائلا: "إن كنت صادقا في هذا الطرح، تعال لنعمل على إدراج مسألة الحجاب في الدستور".وشكك رجب طيب أردوغان في مصداقية زعيم المعارضة، لافتا إلى أن القانون من الممكن تغييره بسهولة على عكس الدستور.
https://sputnikarabic.ae/20221004/تركيا-تعلن-شحن-6-ملايين-طن-من-الحبوب-الأوكرانية-1068610931.html
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أخبار تركيا اليوم
أخبار تركيا اليوم

أردوغان يدعو المعارضة لتضمين مسألة حرية ارتداء الحجاب بالدستور

14:46 GMT 05.10.2022
© Sputnik . Sergei Bobylev  / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© Sputnik . Sergei Bobylev
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دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المعارضة للعمل على إدراج قضية الحجاب في الدستور بدلا من الاكتفاء باقتراح إصدار قانون يضمن عدم المساس بحرية ارتداء الحجاب.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، بحسب وكالة "الأناضول".
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وقال الرئيس التركي إن حكومات الحزب ألغت مسألة حظر ارتداء الحجاب التي بلغت مستوى الظلم ذات يوم من أجندة تركيا.
واعتبر أن النص المقدم من حزب الشعب الجمهوري المعارض للبرلمان كمشروع قانون يهدف لعدم المساس بحرية ارتداء الحجاب "بعيد كل البعد عن حل المشكلة بالطريقة المرغوبة".
ووجه الرئيس التركي حديثه لزعيم المعارضة كمال قليجدار أوغلو قائلا: "إن كنت صادقا في هذا الطرح، تعال لنعمل على إدراج مسألة الحجاب في الدستور".
وشكك رجب طيب أردوغان في مصداقية زعيم المعارضة، لافتا إلى أن القانون من الممكن تغييره بسهولة على عكس الدستور.
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