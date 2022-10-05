https://sputnikarabic.ae/20221005/أسعار-الغاز-في-أوروبا-تخسر-13-بعد-إعلان-شركة-غازبروم-عن-عمليات-التسليم-إلى-إيطاليا-1068634984.html

أسعار الغاز في أوروبا تنخفض إلى دون 1600 دولار بعد إعلان "غازبروم" عن عمليات التسليم إلى إيطاليا

أسعار الغاز في أوروبا تنخفض إلى دون 1600 دولار بعد إعلان "غازبروم" عن عمليات التسليم إلى إيطاليا

تواصل أسعار الغاز في أوروبا الانخفاض، حيث تراجعت للمرة الأولى منذ 21 يوليو/تموز دون 1600 دولار لكل ألف متر مكعب، وخسرت 5%، مع استئناف الإمدادات الروسية إلى... 05.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-05T07:59+0000

2022-10-05T07:59+0000

2022-10-05T08:47+0000

اقتصاد

تصدير

شركة غازبروم

إيطاليا

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افتتحت العقود الآجلة على مؤشر TTF التداول في منطقة إيجابية ، في الدقائق الأولى كانت تكلف 1700.6 دولار لكل ألف متر مكعب (+ 1.5%). حتى الآن، ارتفعت الأسعار القصوى إلى 1730.7 دولار (+ 3.3%). ومع ذلك، بعد تقارير من "غازبروم" و"إيني"، بدأت في الانخفاض إلى الحد الأقصى وبلغت 1590.2 دولار أي تراجعا بنسبة (-5.1%).وصرحت "غازبروم" في وقت سابق، من اليوم الأربعاء، أنها تمكنت مع مشترين في إيطاليا من إيجاد حل لإمدادات الغاز الروسي، وسيتم نقلها عبر النمسا، الذي توقف في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، يجري استئنافه.من جانبها، أعلنت مجموعة "إيني" الإيطالية للنفط والغاز استئناف إمدادات الغاز من "غازبروم" عبر النمسا.وقالت المجموعة في بيان "أبلغت إيني أن إمدادات الغاز التي قدمتها شركة غازبروم عبر النمسا قد استؤنفت اليوم. أصبح استئناف الإمدادات ممكناً بسبب إذن إيني والأطراف المعنية بالقيود الناشئة عن التشريع الجديد الذي قدمته السلطات التنظيمية النمساوية".انخفض متوسط ​​سعر التسوية لأقرب العقود الآجلة في سبتمبر إلى 2093 دولارًا (-14.6%). في مايو ، كان الرقم 1030 دولارا أمريكيا، وفي شهر يونيو - ما يقرب من 1180 دولارا أمريكيًا (+ 14.6% بالشروط الشهرية) ، وفي يوليو - حوالي 1805 دولارات أمريكية (+ 53%). في أغسطس، تجاوز السعر قليلا 2،450 دولارًا (+ 35.7%)، وهو رقم قياسي للتاريخ الكامل لتشغيل محاور الغاز في أوروبا - منذ عام 1996.

https://sputnikarabic.ae/20221004/أسعار-الغاز-في-أوروبا-تتراجع-إلى-أقل-من-1650-دولارا-للمرة-الأولى-منذ-يوليو-1068586857.html

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اقتصاد, تصدير, شركة غازبروم, إيطاليا