https://sputnikarabic.ae/20221005/ألمانيا-تتهم-أمريكا-بالتربح-من-الأزمة-الأوكرانية-عبر-فرض-أسعار-فلكية-للغاز-1068642399.html

ألمانيا تتهم أمريكا بالتربح من الأزمة الأوكرانية عبر فرض "أسعار فلكية" للغاز

ألمانيا تتهم أمريكا بالتربح من الأزمة الأوكرانية عبر فرض "أسعار فلكية" للغاز

اتهم وزير الاقتصاد الألماني الولايات المتحدة والدول الأخرى "الصديقة" الموردة للغاز بأنها تفرض أسعارا فلكية لإمداداتها، مما يشير إلى أنها تحاول الاستفادة من... 05.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-05T10:42+0000

2022-10-05T10:42+0000

2022-10-05T10:42+0000

أخبار ألمانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار الاتحاد الأوروبي

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101846/06/1018460628_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_10623b3510bbd47ecf774984c013622b.jpg

جاء ذلك في مقابلة لوزير الاقتصاد روبرت هابيك مع الصحيفة الألمانية الإقليمية "نوز"، التي نشرت اليوم الأربعاء وترجمتها شبكة "إن بي سي نيوز".وذكر هابيك: "بعض البلدان، بما في ذلك الصديقة، تحقق أحيانا أسعارا فلكية (لمبيعات الغاز). بالطبع، هذا يجلب معه مشاكل يجب أن نتحدث عنها".ودعا الوزير إلى مزيد من التضامن من جانب الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بمساعدة حلفائها الذين يعانون من ضغوط الطاقة في أوروبا.وتابع: "اتصلت الولايات المتحدة بنا عندما ارتفعت أسعار النفط، ونتيجة لذلك تم استغلال احتياطيات النفط الوطنية في أوروبا. أعتقد أن هذا التضامن سيكون مفيدا أيضا لكبح أسعار الغاز".وقال هابيك، الزعيم المشارك لحزب الخضر الألماني، وهو جزء من الحكومة الائتلافية في برلين بقيادة المستشار من يسار الوسط أولاف شولتز، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يفعل المزيد أيضا لمعالجة أزمة الغاز في المنطقة.يأتي ذلك مع تعطل الإمدادات الروسية عبر شركة "غازبروم" العملاقة الموجهة إلى الكتلة بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى العقوبات الدولية علاوة على أعمال الصيانة، وأخيرا "التخريب المحتمل" لخط "التيار الشمالي".قال هابيك إن الاتحاد الأوروبي "يجب أن يجمع قوته السوقية وينظم سلوك الشراء الذكي والمتزامن من قبل دوله حتى لا تبيع بعضها البعض وتزيد أسعار السوق العالمية".

https://sputnikarabic.ae/20221005/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-تدعو-لإيجاد-نظام-مشترك-بين-دول-الاتحاد-لمشتريات-الغاز-1068641560.html

أخبار ألمانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا