https://sputnikarabic.ae/20221005/إصابة-390-شخصا-وتدمير-مئات-المباني-بزلزال-في-إيران-1068638714.html
إصابة 390 شخصا وتدمير مئات المباني بزلزال في إيران
إصابة 390 شخصا وتدمير مئات المباني بزلزال في إيران
أصيب 390 شخصا ودمرت مئات المباني، اليوم الأربعاء، جراء زلزال ضرب مدينة خوي في محافظة غرب أذربيجان الإيرانية. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T09:27+0000
2022-10-05T09:27+0000
2022-10-05T09:28+0000
أخبار إيران
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وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، فقد "أعلن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران، أن زلزالا بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر وقع شمالي إيران".وأشار المركز إلى أن مركز الزلزال كان في ضواحي مدينة خوي بمحافظة آذربيجان الغربية الواقعة شمال غربي إيران وكان على عمق 10 كيلومترات، مؤكدا أن الزلزال شعر به السكان في مدن هذه المحافظة ومحافظة آذربيجان الشرقية.وكان المدير العام لإدارة شؤون الأزمات في محافظة أذربايجان الغربية أمير عباس جعفري، قال في وقت سابق، إن حوالي 170 شخصا أصيبوا بسبب الخوف من الزلزال أثناء مغادرة منازلهم، مضيفا أنه تم علاج المصابين عبر إرسال فرق الإغاثة فورا إلى أماكن تواجدهم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
إصابة 390 شخصا وتدمير مئات المباني بزلزال في إيران
09:27 GMT 05.10.2022 (تم التحديث: 09:28 GMT 05.10.2022) تابعنا عبر
أصيب 390 شخصا ودمرت مئات المباني، اليوم الأربعاء، جراء زلزال ضرب مدينة خوي في محافظة غرب أذربيجان الإيرانية.
وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، فقد "أعلن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران، أن زلزالا بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر وقع شمالي إيران".
وأشار المركز إلى أن مركز الزلزال كان في ضواحي مدينة خوي بمحافظة آذربيجان الغربية الواقعة شمال غربي إيران وكان على عمق 10 كيلومترات، مؤكدا أن الزلزال شعر به السكان في مدن هذه المحافظة ومحافظة آذربيجان الشرقية.
وكان المدير العام لإدارة شؤون الأزمات في محافظة أذربايجان الغربية أمير عباس جعفري، قال في وقت سابق، إن حوالي 170 شخصا أصيبوا
بسبب الخوف من الزلزال أثناء مغادرة منازلهم، مضيفا أنه تم علاج المصابين عبر إرسال فرق الإغاثة فورا إلى أماكن تواجدهم.