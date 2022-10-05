https://sputnikarabic.ae/20221005/إعلام-ارتفاع-إيرادات-مصر-السياحية-إلى-107-مليار-دولار-خلال-عام-1068672320.html

إعلام: ارتفاع إيرادات مصر السياحية إلى 10.7 مليار دولار خلال عام

إعلام: ارتفاع إيرادات مصر السياحية إلى 10.7 مليار دولار خلال عام

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عن تحسن الإيرادات السياحية المحلية بنحو 5.9 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022، لتصل إلى 10.7 مليار دولار. 05.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-05T20:52+0000

2022-10-05T20:52+0000

2022-10-05T20:52+0000

العالم العربي

السياحة

مصر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1050416846_0:708:2200:1946_1920x0_80_0_0_c4f3ea58873047733a77881124886dd7.jpg

وذكرت صحيفة "أموال الغد"، مساء اليوم الأربعاء، أن البنك قد أعلن ارتفاع إيرادات مصر السياحية إلى 10.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022، لتصل إلى 10.7 مليار دولار، وذلك مقابل 4.9 مليار دولار في العام المالي السابق له.وأفاد تقرير البنك المصري بأن ارتفاع الإيرادات السياحية قد عوّض جزئيًا بدوره تراجع عدد السائحين القادمين من بعض الدول.وكانت مصر قد حققت أعلى إيرادات سياحية في تاريخها خلال العام 2019، حيث تجاوزت 13.03 مليار دولار، بعدما زارها خلال هذا العام 13.1 مليون سائح، وذلك في وقت تستهدف مصر مضاعفة إيراداتها من السياحة لتصل إلى 30 مليار دولار سنويا خلال الفترة المقبلة.وسجلت مصر في العام 2010 أكبر عدد للسائحين، عندما زارها 14.7 مليون سائح وبلغت الإيرادات، آنذاك 12.5 مليار دولار، في حين زارها خلال العام الماضي 2021، 8 مليون سائح فقط من مختلف الدول، وهو ما نشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.بلغ عدد السياح الوافدين إلى مصر خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 نحو 4.9 مليون سائح، مقارنة بـ 2.6 مليون سائح خلال النصف الأول من 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 85.4%.وبالتوازي مع ذلك، كشف البنك المركزي المصري عن "ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد بمعدل 71.4% ليسجل نحو 8.9 مليار دولار" خلال العام المالي 2021 - 2022، مشيرا إلى أن "صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية شهد ارتفاعا بنحو 5.2 مليار دولار ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11.6 مليار دولار، منها نحو 7.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران) 2022".ولفت التقرير المصري إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد ارتفعت بمعدل 1.6% لتسجل 31.9 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، مقارنة بـ 31.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020- 2021.

https://sputnikarabic.ae/20220929/تنظيم-رحلات-سياحية-إضافية-بين-مصر-وروسيا-1068390235.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, السياحة, مصر