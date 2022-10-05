https://sputnikarabic.ae/20221005/إعلام-البيت-الأبيض-قلق-من-أن-خفض-إنتاج-أوبك-يعني-كارثة-كاملة-للولايات-المتحدة-1068627856.html

إعلام: البيت الأبيض قلق من أن خفض إنتاج "أوبك" يعني "كارثة كاملة" للولايات المتحدة

إعلام: البيت الأبيض قلق من أن خفض إنتاج "أوبك" يعني "كارثة كاملة" للولايات المتحدة

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، يوم الثلاثاء، نقلا عن وثيقة للبيت الأبيض أن الولايات المتحدة قلقة من أن قرار "أوبك" المحتمل بخفض إنتاج النفط قد يسبب أزمات... 05.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-05T00:57+0000

2022-10-05T00:57+0000

2022-10-05T00:57+0000

أوبك

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واشنطن - سبوتنيك. وقال تقرير الشبكة الأمريكية إن البيت الأبيض يحذر من أن اجتماع "أوبك" [المقبل] يعني قد يتسبب في أضرار كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة وأن قرار خفض إنتاج النفط سيكون بمثابة "كارثة كاملة" للبلاد.ويشير التقرير إلى أن إدارة بايدن جمعت كبار مسؤوليها في مجال الطاقة والاقتصاد والسياسة الخارجية وكلفتهم بالضغط على حلفاء الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، للتصويت ضد خفض إنتاج النفط.وتقترح الولايات المتحدة، في محاولة لإقناع حلفائها في أوبك، إعادة شراء ما يصل إلى 200 مليون برميل من النفط من شركائها في أوبك والتي ستستخدم لإعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي، الذي يستخدمه الرئيس جو بايدن للمساعدة في خفض أسعار النفط.ومن المقرر أن تجتمع دول "أوبك بلس"، يوم الأربعاء، للنظر في إمكانية خفض إنتاج النفط بما يصل إلى 1-2 مليون برميل يوميا أو أكثر بسبب انخفاض الطلب الناجم عن تباطؤ الأنشطة الاقتصادية في جميع أنحاء العالم.التخفيض بهذا الحجم، إذا تم الاتفاق عليه غدا في اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها في العاصمة النمساوية، سيعكس حجم قلق مجموعة المنتجين من تباطؤ الاقتصاد العالمي في مواجهة تشديد السياسة النقدية بسرعة. أفادت تقارير في وقت سابق بأن المجموعة قد تدرس خفضا في نطاق مليون برميل.تجتمع "أوبك" وشركاؤها عبر الإنترنت على أساس شهري ولم يكن من المتوقع أن يرتبوا اجتماعا شخصيا حتى نهاية هذا العام على الأقل. ربما كان انخفاض الأسعار هو الذي دفع إلى تغيير المسار، مما يتطلب إجراء أول محادثات وجها لوجه منذ عام 2020.

https://sputnikarabic.ae/20221004/وكالة-أوبك--قد-تبحث-خفض-الإنتاج-بمقدار-مليوني-برميل-في-اجتماعها-المقبل-1068625765.html

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