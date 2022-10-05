https://sputnikarabic.ae/20221005/إيران-تستدعي-السفير-البريطاني-لديها-بعد-تعليقات-تنطوي-على-تدخل-من-لندن-1068629656.html

إيران تستدعي السفير البريطاني لديها بعد "تعليقات تنطوي على تدخل من لندن"

إيران تستدعي السفير البريطاني لديها بعد "تعليقات تنطوي على تدخل من لندن"

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، "استدعاء السفير البريطاني لديها احتجاجا على بيان لوزارة الخارجية البريطانية، بشأن الأوضاع والاحتجاجات في المدن الإيرانية". 05.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-05T06:22+0000

2022-10-05T06:22+0000

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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير البريطاني في طهران أمس الثلاثاء ردا على تصريحات تنطوي على تدخل من وزارة الخارجية البريطانية".وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية، مساء الاثنين الماضي، استدعاء القائم بالأعمال الإيراني لدى لندن بعد تفاقم قمع الاحتجاجات داخل طهران.وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفري، إن "العنف الذي تعرض له المحتجون في إيران على يد قوات الأمن مروع"، مضيفا أن بلاده أوضحت وجهة نظرها للسلطات الإيرانية.وأكد "ضرورة تحمل السلطات الإيرانية مسؤولية أفعالها والاستماع لمخاوف شعبها، بدلا من إلقاء مسؤولية الاضطرابات على عناصر خارجية"، على حد قوله.وتشهد إيران، منذ حوالي أسبوعين، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عامًا).

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