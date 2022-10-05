https://sputnikarabic.ae/20221005/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-انفجار-مسجد-الداخلية-الأفغانية-إلى-4-قتلى-و25-مصابا-1068664652.html

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مسجد الداخلية الأفغانية إلى 4 قتلى و25 مصابا

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مسجد الداخلية الأفغانية إلى 4 قتلى و25 مصابا

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار مسجد في مقر وزارة الداخلية الأفغانية في العاصمة كابول إلى 4 قتلى و25 مصابا. 05.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-05T15:48+0000

2022-10-05T15:48+0000

2022-10-05T15:48+0000

كابول

أخبار أفغانستان اليوم

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كابول - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية عبد النافع تاكور، عبر "تويتر": "للأسف، الانفجار في منطقة فرعية تابعة لوزارة الداخلية حوالي الساعة 1:30 ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي) أسفر عن استشهاد 4 مصلين وأصيب 25 آخرون".وأضاف أن "التحقيق في الحادث مستمر، وسيتم الكشف عن التفاصيل عند الانتهاء من التحقيق".وكانت مستشفى الطوارئ في كابول قد أعلنت، في وقت سابق عبر "تويتر"، أنه "بعد هجوم بقنبلة في مسجد بوزارة الداخلية، استقبل مركز الجراحة 20 مريضًا وتوفي اثنان عند الوصول".وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية لـ"سبوتنيك" في وقت سابق اليوم، بأن "الانفجار وقع في مسجد داخل مجمع الوزارة كان الزوار والمدنيون يؤدون الصلاة فيه"، مشيرا إلى أن "الانفجار وقع عندما كان الناس يتجمعون لأداء الصلاة".وتسلط هذه الهجمات الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة التي شكلتها حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب اتهامات بالنشاط الإرهابي) لإدارة شؤون البلاد، في آب/أغسطس من العام الماضي.وسيطرت طالبان على العاصمة الأفغانية كابول في منتصف آب/أغسطس 2021، وشكلت حكومة مؤقتة لإدارة شؤون أفغانستان؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.

https://sputnikarabic.ae/20221003/الأمم-المتحدة-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-تفجير-كابول-إلى-43-قتيلا-1068547083.html

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