https://sputnikarabic.ae/20221005/افتتاح-معبد-هندوسي-جديد-في-دبي-1068655743.html

افتتاح معبد هندوسي جديد في دبي... صور

افتتاح معبد هندوسي جديد في دبي... صور

افتتح اليوم الأربعاء، معبد دبي الهندوسي في "قرية العبادة" بجبل علي في دبي أبوابه أمام المصلين في مراسم احتفالية مميزة بحضور وزير الدولة الإماراتي للتسامح وسفير... 05.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-05T14:48+0000

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وجاء في بيان معبد دبي الهندوسي: "نحن معبد مدفوع بالمجتمع تم تأسيسه في عام 2022. المعبد الهندوسي في دبي هو مساحة مستوحاة من التقاليد، ترعاها الإيمان وصُنعت من أجل المستقبل. ومركز روحي معاصر، لجميع الأديان، يضم الوجوه العديدة للألوهية من الارتباط الجماعي إلى العبادة والمعرفة والمساعدة المجتمعية".يقع المبنى في "قرية العبادة" بجبل علي وسط معبد "غورو ناناك داربار غورودوارا" وعدد من الكنائس. وهو يضم 16 إلهًا و "غورو غرانث ساهيب"، وهو الكتاب المقدس لدى السيخ.وبحسب صحيفة أخبار الخليج، يعتبر معبد دبي الهندوسي أول معبد يحركه المجتمع في الإمارات العربية المتحدة.إنه مفتوح للجمهور من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت المحلي، ويتطلب من الزوار ارتداء ملابس محتشمة.

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