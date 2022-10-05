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البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى قطر لتأمين بطولة كأس العالم
البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى قطر لتأمين بطولة كأس العالم
وافق البرلمان التركي على مذكرة رئاسة الجمهورية بشأن تكليف القوات المسلحة بمهام في إطار "عملية درع كأس العالم" في دولة قطر لمدة 6 أشهر، وفقا لوكالة "الأناضول"... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T15:42+0000
2022-10-05T15:42+0000
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وبموجب بروتوكول موقّع بين البلدين ونُشر في الجريدة الرسمية التركية، ستنشر أنقرة 3 آلاف من عناصر شرطة مكافحة الشغب ومئة من شرطة العمليات الخاصة في قطر، إلى جانب 50 متخصصا في القنابل و80 من الكلاب البوليسية والكلاب المدربة للاستخدام في مكافحة الشغب.كما تنص الاتفاقية على قيام تركيا بإرسال مسؤولين كبار لقيادة فرق الشرطة و"عدد من الأفراد من أجل التنسيق"، فضلا عن "منسق عام" واحد.وكان مصدر في وزارة الداخلية التركية، قال لوكالة "رويترز" إن أنقرة سترسل أكثر من 3 آلاف فرد من شرطة مكافحة الشغب إلى قطر للمساعدة في تأمين الملاعب والفنادق خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم.وأوضح المصدر أنه "خلال البطولة، سيتلقى أفراد الشرطة التركية الأوامر فقط من قادتهم الأتراك الذين يخدمون بشكل مؤقت في قطر... ولن يكون بمقدور الجانب القطري أن يعطي أوامر مباشرة للشرطة التركية"، وفقا لوكالة "رويترز".وأضاف: "جميع نفقات القوة التي سيتم نشرها... ستتحملها دولة قطر".
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قطر, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي
قطر, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي

البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى قطر لتأمين بطولة كأس العالم

15:42 GMT 05.10.2022
© AP Photo / Lefteris Pitarakis أفراد في الشرطة التركية
أفراد في الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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وافق البرلمان التركي على مذكرة رئاسة الجمهورية بشأن تكليف القوات المسلحة بمهام في إطار "عملية درع كأس العالم" في دولة قطر لمدة 6 أشهر، وفقا لوكالة "الأناضول" الرسمية.
وبموجب بروتوكول موقّع بين البلدين ونُشر في الجريدة الرسمية التركية، ستنشر أنقرة 3 آلاف من عناصر شرطة مكافحة الشغب ومئة من شرطة العمليات الخاصة في قطر، إلى جانب 50 متخصصا في القنابل و80 من الكلاب البوليسية والكلاب المدربة للاستخدام في مكافحة الشغب.
كما تنص الاتفاقية على قيام تركيا بإرسال مسؤولين كبار لقيادة فرق الشرطة و"عدد من الأفراد من أجل التنسيق"، فضلا عن "منسق عام" واحد.
وكان مصدر في وزارة الداخلية التركية، قال لوكالة "رويترز" إن أنقرة سترسل أكثر من 3 آلاف فرد من شرطة مكافحة الشغب إلى قطر للمساعدة في تأمين الملاعب والفنادق خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم.
وأوضح المصدر أنه "خلال البطولة، سيتلقى أفراد الشرطة التركية الأوامر فقط من قادتهم الأتراك الذين يخدمون بشكل مؤقت في قطر... ولن يكون بمقدور الجانب القطري أن يعطي أوامر مباشرة للشرطة التركية"، وفقا لوكالة "رويترز".
وأضاف: "جميع نفقات القوة التي سيتم نشرها... ستتحملها دولة قطر".
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