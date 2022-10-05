https://sputnikarabic.ae/20221005/البرلمان-العراقي-يعلن-فتح-تحقيق-حول-القصف-الإيراني-على-مواقع-في-إقليم-كردستان-1068652467.html
البرلمان العراقي يعلن فتح تحقيق حول القصف الإيراني على مواقع في إقليم كردستان
البرلمان العراقي يعلن فتح تحقيق حول القصف الإيراني على مواقع في إقليم كردستان
أعلن البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق حول القصف الإيراني لمواقع في إقليم كردستان. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T13:22+0000
2022-10-05T13:22+0000
2022-10-05T13:22+0000
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أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
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وقال نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، سكفان يوسف، في تصريحات مع شبكة "رووداو" الكردية، إن "اللجنة اجتمعت أمس الثلاثاء وناقشت موضوع قصف إيران لمقار الأحزاب الكوردية المعارضة للنظام الإيراني في إقليم كردستان".وأضاف يوسف، أن "اللجنة قررت استدعاء القادة العسكريين والأمنيين لتقديم التوضيح حول هذا الموضوع، وستستمر عملية الاستدعاء للقادة لمدة أسبوع".وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية أعلنت أن "كل من قتل بغارات الحرس الثوري الإيراني في مناطق كردستان العراق هم مقاتلون من ذوي الجنسية الإيرانية أو أجانب".ونقل موقع "صابرين نيوز" العراقي، عن مصدر في وزارة الاستخبارات الإيرانية قوله "لم يتم تسجيل استهداف أي مواطن عراقي في الحملات العسكرية الأخيرة".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الثلاثاء، شن هجوم جديد ضد مواقع للمعارضة المسلحة في كردستان العراق بالمدفعية وبطائرات مسيرة.وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية، استأنفت القوة البرية التابعة للحرس الثوري، قصف "مواقع الإرهابيين الانفصاليين في منطقة سيدكان ومرتفعات هلكورود وبربزين في إقليم كردستان العراق بالمدفعية والصواريخ ومسيرات مهاجر 6".ووأكدت الخارجية الإيرانية، الاثنين الماضي، أن إقليم كردستان العراق، توجد به جماعات "انفصالية وإرهابية" تهدد أمن إيران، في أعقاب القصف المستمر على الإقليم، لافتة إلى الالتزام الكامل بأمن ووحدة العراق.وكان مجلس الوزراء العراقي، أكد خلال اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، رفضه القصف الإيراني المتكرر خلال الفترة الماضية لأراضي إقليم كردستان العراق.واستدعت وزارة الخارجية العراقية السفير الإيراني لدى بغداد، الخميس الماضي، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، على القصف المتكرر لأراضي كردستان العراق.وطالبت الوزارة، حسب بيانها، "باحترام سيادة العراق والالتزام بتعهدات إيران المنصوص عليها في المواثيق الدوليَّة والابتعاد عن المنطق العسكريّ ولغة السلاح في مُعالجة التحديات الأمنية، وحذرت من تداعياتها على السلم المُجتمعيّ لكلا البلدين، وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين".وأسفر قصف إيراني على إقليم كردستان العراق، الأربعاء الماضي 28 أيلول/سبتمبر، عن سقوط 13 قتيلا و58 مصابا.
https://sputnikarabic.ae/20221005/وزارة-الاستخبارات-الإيرانية-قتلى-قصف-الحرس-الثوري-لإقليم-كردستان-ليسوا-عراقيين-1068633904.html
https://sputnikarabic.ae/20221003/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-40-هدفا-تابعا-لإسرائيل-في-شمال-العراق-1068577578.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني
البرلمان العراقي يعلن فتح تحقيق حول القصف الإيراني على مواقع في إقليم كردستان
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أعلن البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق حول القصف الإيراني لمواقع في إقليم كردستان.
وقال نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، سكفان يوسف، في تصريحات مع شبكة
"رووداو" الكردية، إن "اللجنة اجتمعت أمس الثلاثاء وناقشت موضوع قصف إيران لمقار الأحزاب الكوردية المعارضة للنظام الإيراني في إقليم كردستان".
وأضاف يوسف، أن "اللجنة قررت استدعاء القادة العسكريين والأمنيين لتقديم التوضيح حول هذا الموضوع، وستستمر عملية الاستدعاء للقادة لمدة أسبوع".
وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية أعلنت أن "كل من قتل بغارات الحرس الثوري الإيراني في مناطق كردستان العراق هم مقاتلون من ذوي الجنسية الإيرانية أو أجانب
".
ونقل موقع "صابرين نيوز" العراقي، عن مصدر في وزارة الاستخبارات الإيرانية قوله "لم يتم تسجيل استهداف أي مواطن عراقي في الحملات العسكرية الأخيرة".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الثلاثاء، شن هجوم جديد ضد مواقع للمعارضة المسلحة في كردستان العراق
بالمدفعية وبطائرات مسيرة.
وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية
، استأنفت القوة البرية التابعة للحرس الثوري، قصف "مواقع الإرهابيين الانفصاليين في منطقة سيدكان ومرتفعات هلكورود وبربزين في إقليم كردستان العراق بالمدفعية والصواريخ ومسيرات مهاجر 6".
ووأكدت الخارجية الإيرانية، الاثنين الماضي، أن إقليم كردستان العراق، توجد به جماعات "انفصالية وإرهابية" تهدد أمن إيران، في أعقاب القصف المستمر على الإقليم، لافتة إلى الالتزام الكامل بأمن ووحدة العراق.
وكان مجلس الوزراء العراقي، أكد خلال اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، رفضه القصف الإيراني المتكرر خلال الفترة الماضية لأراضي إقليم كردستان العراق.
واستدعت وزارة الخارجية العراقية السفير الإيراني لدى بغداد، الخميس الماضي، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، على القصف المتكرر لأراضي كردستان العراق.
وطالبت الوزارة، حسب بيانها، "باحترام سيادة العراق والالتزام بتعهدات إيران المنصوص عليها في المواثيق الدوليَّة والابتعاد عن المنطق العسكريّ ولغة السلاح في مُعالجة التحديات الأمنية، وحذرت من تداعياتها على السلم المُجتمعيّ لكلا البلدين، وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين".
وأسفر قصف إيراني على إقليم كردستان العراق، الأربعاء الماضي 28 أيلول/سبتمبر، عن سقوط 13 قتيلا و58 مصابا.