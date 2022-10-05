https://sputnikarabic.ae/20221005/البيت-الأبيض-قرار-خفض-إنتاج-النفط-يظهر-انحياز-أوبك-لروسيا-1068667904.html

البيت الأبيض: قرار خفض إنتاج النفط يظهر انحياز "أوبك+" لروسيا

البيت الأبيض: قرار خفض إنتاج النفط يظهر انحياز "أوبك+" لروسيا

اعتبر البيت الأبيض أن قرار "أوبك +"، بخفض إنتاج النفط والذي من المرجح أن يرفع الأسعار في الدول الغربية، يظهر أن التحالف "منحاز" إلى روسيا. 05.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-05T17:15+0000

2022-10-05T17:15+0000

2022-10-05T18:02+0000

أوبك

البيت الأبيض

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جاء هذا في تصريحات للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الأربعاء، على متن طائرة الرئاسة.وقالت المتحدثة كارين جان بيير إنه "من الواضح أن أوبك + تنحاز إلى روسيا بإعلان اليوم".وقبل قليل، عبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن شعوره بالخيبة تجاه قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، مشددا على أهمية إمدادات الطاقة العالمية في ظل أزمة أوكرانيا.وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ومدير المجلس الاقتصادي الوطني بريان ديس، في بيان عقب القرار: "يشعر الرئيس (بايدن) بخيبة أمل بسبب القرار قصير النظر الذي اتخذته أوبك+ لخفض حصص الإنتاج بينما يتعامل الاقتصاد العالمي مع التأثير السلبي المستمر لغزو بوتين لأوكرانيا".وأضاف البيان أن "الحفاظ على إمدادات الطاقة العالمية أمر بالغ الأهمية، سيكون لهذا القرار التأثير الأكثر سلبية على البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​التي تعاني بالفعل من ارتفاع أسعار الطاقة".ووافقت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك +"، رسميا، على خفض حد الإنتاج الجماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، بعد توصية اللجنة الوزارية الصادرة في وقت سابق من اليوم.يعد هذا أكبر تخفيض للإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها منذ عام 2020 عندما انهارت الأسعار إلى مستويات تاريخية في خضم جائحة فيروس كورونا، ومع ذلك، يعتقد أن تأثيره سيكون أقل مما يوحي به الرقم الكبير.

https://sputnikarabic.ae/20221005/وزير-سعودي-يعلق-على-مزاعم-حول-استخدام-أوبك-النفط-كسلاح-1068664846.html

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أوبك, البيت الأبيض