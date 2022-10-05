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https://sputnikarabic.ae/20221005/الجيش-اليمني-والتحالف-العربي-يستعرضان-خططاً-عملياتية-للمرحلة-المقبلة-بعد-فشل-تمديد-الهدنة-1068627708.html
الجيش اليمني والتحالف العربي يستعرضان خططاً عملياتية للمرحلة المقبلة بعد فشل تمديد الهدنة
الجيش اليمني والتحالف العربي يستعرضان خططاً عملياتية للمرحلة المقبلة بعد فشل تمديد الهدنة
ناقش وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، مع قائد القوات المشتركة للتحالف العربي نائب رئيس أركان الجيش السعودي الفريق الركن مطلق الأزيمع، في لقاء بالرياض،... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T00:06+0000
2022-10-05T00:06+0000
الحرب على اليمن
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أن "اللقاء استعرض الخطط العملياتية، استعداداً للمرحلة المقبلة على امتداد جبهات القتال، حسب مقتضى الموقف الراهن".وفي اللقاء، أكد وزير الدفاع اليمني ورئيس الأركان العامة "جاهزية القوات المسلحة للتصدي ومواجهة مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة إيرانياً، بكل كفاءة واقتدار"، على حد تعبيرهما.وقالا إن "تعنت المليشيا [في إشارة إلى جماعة أنصار الله] ورفضها تمديد الهدنة الإنسانية تحقيقاً لمصالح النظام الإيراني، وتأكيداً منها أنها لن تجنح للسلام، وتريد استمرار عبثها وعدوانها على الشعب اليمني"، معتبرين أن "القوة والبندقية، اللغة الوحيدة التي تفهمها".وتسيطر "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221004/اليمن-اللجنة-الاقتصادية-العليا-تطالب-الشركات-بالتوقف-عن-النهب-1068618788.html
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الحرب على اليمن
الحرب على اليمن

الجيش اليمني والتحالف العربي يستعرضان خططاً عملياتية للمرحلة المقبلة بعد فشل تمديد الهدنة

00:06 GMT 05.10.2022
© AP Photo / Yemen's Defense Ministryجنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ
جنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / Yemen's Defense Ministry
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ناقش وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، مع قائد القوات المشتركة للتحالف العربي نائب رئيس أركان الجيش السعودي الفريق الركن مطلق الأزيمع، في لقاء بالرياض، طبيعة الموقف العسكري في جبهات القتال مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وذلك بعد انتهاء هدنة الأمم المتحدة التي استمرت 6 أشهر.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أن "اللقاء استعرض الخطط العملياتية، استعداداً للمرحلة المقبلة على امتداد جبهات القتال، حسب مقتضى الموقف الراهن".
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أمس, 17:42 GMT
وفي اللقاء، أكد وزير الدفاع اليمني ورئيس الأركان العامة "جاهزية القوات المسلحة للتصدي ومواجهة مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة إيرانياً، بكل كفاءة واقتدار"، على حد تعبيرهما.
وقالا إن "تعنت المليشيا [في إشارة إلى جماعة أنصار الله] ورفضها تمديد الهدنة الإنسانية تحقيقاً لمصالح النظام الإيراني، وتأكيداً منها أنها لن تجنح للسلام، وتريد استمرار عبثها وعدوانها على الشعب اليمني"، معتبرين أن "القوة والبندقية، اللغة الوحيدة التي تفهمها".
وتسيطر "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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