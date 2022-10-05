https://sputnikarabic.ae/20221005/الحكومة-القطرية-تخفض-ساعات-العمل-لتقليل-الاختناقات-المرورية-في-كأس-العالم-1068665764.html

الحكومة القطرية تخفض ساعات العمل لتقليل الاختناقات المرورية في كأس العالم

الحكومة القطرية تخفض ساعات العمل لتقليل الاختناقات المرورية في كأس العالم

أعلنت الحكومة القطرية، اليوم الأربعاء، تخفيض ساعات العمل للجهات الحكومية وتقليص عدد العاملين من المكاتب، وذلك في ظل الاستعدادات لاستضافة مونديال قطر 2022. 05.10.2022, سبوتنيك عربي

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قطر

بطولة كأس العالم 2022

العالم العربي

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ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية عن المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي القطري، محمد نويمي الهاجري، قوله بأنه "اعتبارا من الثلاثاء الموافق الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم وحتى يوم الإثنين 19 ديسمبر/ كانون الأول 2022، سيتم تقليص عدد الموظفين المتواجدين في جهات العمل الحكومية إلى 20% من إجمالي عدد الموظفين لكل جهة، فيما سيباشر 80% من الموظفين عملهم عن بعد".ولفت المتحدث إلى تخصيص كورنيش الدوحة للمشاة من أجل ضمان ومتابعة سير الفعاليات المصاحبة للمونديال بداية من الأول من نوفمبر وحتى 19 ديسمبر من العام 2022.وفيما يتعلق بنظام العمل في القطاع التعليمي، تقرر أن يكون الدوام في المدارس الحكومية والخاصة بداية من الأول من نوفمبر وحتى 17 من نوفمبر 2022، للموظفين والطلاب في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المعايير الوطنية من الساعة7 صباحا إلى 12 ظهرا، على أن تكون أجازة منتصف العام الأكاديمي من تاريخ 20 نوفمبر وحتى 22 ديسمبر لهذا العام.واختتم المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي القطري تصريحاته بالتأكيد على أن القطاع الخاص سيمارس أعماله الاعتيادية أثناء فترة كأس العالم.

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