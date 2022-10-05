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https://sputnikarabic.ae/20221005/الحكومة-القطرية-تخفض-ساعات-العمل-لتقليل-الاختناقات-المرورية-في-كأس-العالم-1068665764.html
الحكومة القطرية تخفض ساعات العمل لتقليل الاختناقات المرورية في كأس العالم
الحكومة القطرية تخفض ساعات العمل لتقليل الاختناقات المرورية في كأس العالم
أعلنت الحكومة القطرية، اليوم الأربعاء، تخفيض ساعات العمل للجهات الحكومية وتقليص عدد العاملين من المكاتب، وذلك في ظل الاستعدادات لاستضافة مونديال قطر 2022. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T16:11+0000
2022-10-05T16:11+0000
قطر
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العالم العربي
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ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية عن المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي القطري، محمد نويمي الهاجري، قوله بأنه "اعتبارا من الثلاثاء الموافق الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم وحتى يوم الإثنين 19 ديسمبر/ كانون الأول 2022، سيتم تقليص عدد الموظفين المتواجدين في جهات العمل الحكومية إلى 20% من إجمالي عدد الموظفين لكل جهة، فيما سيباشر 80% من الموظفين عملهم عن بعد".ولفت المتحدث إلى تخصيص كورنيش الدوحة للمشاة من أجل ضمان ومتابعة سير الفعاليات المصاحبة للمونديال بداية من الأول من نوفمبر وحتى 19 ديسمبر من العام 2022.وفيما يتعلق بنظام العمل في القطاع التعليمي، تقرر أن يكون الدوام في المدارس الحكومية والخاصة بداية من الأول من نوفمبر وحتى 17 من نوفمبر 2022، للموظفين والطلاب في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المعايير الوطنية من الساعة7 صباحا إلى 12 ظهرا، على أن تكون أجازة منتصف العام الأكاديمي من تاريخ 20 نوفمبر وحتى 22 ديسمبر لهذا العام.واختتم المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي القطري تصريحاته بالتأكيد على أن القطاع الخاص سيمارس أعماله الاعتيادية أثناء فترة كأس العالم.
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قطر, بطولة كأس العالم 2022, العالم العربي
قطر, بطولة كأس العالم 2022, العالم العربي

الحكومة القطرية تخفض ساعات العمل لتقليل الاختناقات المرورية في كأس العالم

16:11 GMT 05.10.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIBقطر - الدوحة
قطر - الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
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أعلنت الحكومة القطرية، اليوم الأربعاء، تخفيض ساعات العمل للجهات الحكومية وتقليص عدد العاملين من المكاتب، وذلك في ظل الاستعدادات لاستضافة مونديال قطر 2022.
ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية عن المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي القطري، محمد نويمي الهاجري، قوله بأنه "اعتبارا من الثلاثاء الموافق الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم وحتى يوم الإثنين 19 ديسمبر/ كانون الأول 2022، سيتم تقليص عدد الموظفين المتواجدين في جهات العمل الحكومية إلى 20% من إجمالي عدد الموظفين لكل جهة، فيما سيباشر 80% من الموظفين عملهم عن بعد".
وأضاف الهاجري أن ساعات العمل وفق النظام الجديد تبدأ من الساعة 7 صباحا إلى 11 صباحا ويستثني من هذه القرارات القطاعات العسكرية والأمنية والصحية والتعليمية، مع التأكيد على عدم تأثر الخدمات الحيوية في الدولة.
ولفت المتحدث إلى تخصيص كورنيش الدوحة للمشاة من أجل ضمان ومتابعة سير الفعاليات المصاحبة للمونديال بداية من الأول من نوفمبر وحتى 19 ديسمبر من العام 2022.
وفيما يتعلق بنظام العمل في القطاع التعليمي، تقرر أن يكون الدوام في المدارس الحكومية والخاصة بداية من الأول من نوفمبر وحتى 17 من نوفمبر 2022، للموظفين والطلاب في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المعايير الوطنية من الساعة7 صباحا إلى 12 ظهرا، على أن تكون أجازة منتصف العام الأكاديمي من تاريخ 20 نوفمبر وحتى 22 ديسمبر لهذا العام.
واختتم المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي القطري تصريحاته بالتأكيد على أن القطاع الخاص سيمارس أعماله الاعتيادية أثناء فترة كأس العالم.
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