https://sputnikarabic.ae/20221005/الخارجية-الروسية-تأخير-إرسال-مراقبين-من-الأمم-المتحدة-إلى-يلينوفكا-هو-رغبة-بعدم-معرفة-الحقيقة-1068638464.html

الخارجية الروسية: تأخير إرسال مراقبين من الأمم المتحدة إلى يلينوفكا هو رغبة بعدم معرفة الحقيقة

الخارجية الروسية: تأخير إرسال مراقبين من الأمم المتحدة إلى يلينوفكا هو رغبة بعدم معرفة الحقيقة

أشار نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، أن بلاده يمكن أن تضمن سلامة المراقبين الدوليين، بمن فيهم ممثلو الصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة، عند السفر... 05.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-05T09:20+0000

2022-10-05T09:20+0000

2022-10-05T09:20+0000

روسيا

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وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت في وقت سابق أن القوات الأوكرانية شنت بمنظومة "هيمارس" قصفا على مركز احتجاز في يلينوفكا في نهاية يوليو/ تموز أسفر عن مقتل 50 وإصابة 73 أسير حرب أوكراني. وفي وقت لاحق، قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إن قصف مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة في يلينوفكا كان متعمدا وبدأ بسبب حقيقة أن المسلحين الموجودين هناك، لا سيما من آزوف (منظمة إرهابية محظورة في روسيا الاتحادية)، كانوا قد بدأو في الإدلاء بشهادتهم. وصرحت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا تدعو خبراء الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للتحقيق في قضية يلينوفكا.وقال فيرشينين أن الجانب الروسي دعا كلا من الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي حرفيا في اليوم التالي لوقوع القصف.وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمم المتحدة لا يمكنها إرسال فريق للتحقق من وقائع قصف مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة في يلينوفكا حتى تحصل على ضمانات أمنية لموظفيها.

https://sputnikarabic.ae/20220909/الخارجية-الروسية-يتم-الإعداد-لبعثة-الأمم-المتحدة-إلى-يلينوفكا-1067511746.html

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