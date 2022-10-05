https://sputnikarabic.ae/20221005/الخارجية-الروسية-تأخير-إرسال-مراقبين-من-الأمم-المتحدة-إلى-يلينوفكا-هو-رغبة-بعدم-معرفة-الحقيقة-1068638464.html
الخارجية الروسية: تأخير إرسال مراقبين من الأمم المتحدة إلى يلينوفكا هو رغبة بعدم معرفة الحقيقة
الخارجية الروسية: تأخير إرسال مراقبين من الأمم المتحدة إلى يلينوفكا هو رغبة بعدم معرفة الحقيقة
أشار نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، أن بلاده يمكن أن تضمن سلامة المراقبين الدوليين، بمن فيهم ممثلو الصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة، عند السفر... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T09:20+0000
2022-10-05T09:20+0000
2022-10-05T09:20+0000
روسيا
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وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت في وقت سابق أن القوات الأوكرانية شنت بمنظومة "هيمارس" قصفا على مركز احتجاز في يلينوفكا في نهاية يوليو/ تموز أسفر عن مقتل 50 وإصابة 73 أسير حرب أوكراني. وفي وقت لاحق، قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إن قصف مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة في يلينوفكا كان متعمدا وبدأ بسبب حقيقة أن المسلحين الموجودين هناك، لا سيما من آزوف (منظمة إرهابية محظورة في روسيا الاتحادية)، كانوا قد بدأو في الإدلاء بشهادتهم. وصرحت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا تدعو خبراء الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للتحقيق في قضية يلينوفكا.وقال فيرشينين أن الجانب الروسي دعا كلا من الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي حرفيا في اليوم التالي لوقوع القصف.وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمم المتحدة لا يمكنها إرسال فريق للتحقق من وقائع قصف مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة في يلينوفكا حتى تحصل على ضمانات أمنية لموظفيها.
https://sputnikarabic.ae/20220909/الخارجية-الروسية-يتم-الإعداد-لبعثة-الأمم-المتحدة-إلى-يلينوفكا-1067511746.html
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روسيا
الخارجية الروسية: تأخير إرسال مراقبين من الأمم المتحدة إلى يلينوفكا هو رغبة بعدم معرفة الحقيقة
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أشار نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، أن بلاده يمكن أن تضمن سلامة المراقبين الدوليين، بمن فيهم ممثلو الصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة، عند السفر إلى جمهورية دونيتسك للتحقيق في قصف يلينوفكا، ولكن ممثلي المنظمات الدولية ليسوا في عجلة من أمرهم للذهاب إلى هناك، ربما هذا هو ببساطة عدم رغبة في معرفة الحقيقة.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت في وقت سابق أن القوات الأوكرانية شنت بمنظومة "هيمارس" قصفا على مركز احتجاز في يلينوفكا في نهاية يوليو/ تموز أسفر عن مقتل 50 وإصابة 73 أسير حرب أوكراني. وفي وقت لاحق، قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إن قصف مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة في يلينوفكا كان متعمدا وبدأ بسبب حقيقة أن المسلحين الموجودين هناك، لا سيما من آزوف (منظمة إرهابية محظورة في روسيا الاتحادية)، كانوا قد بدأو في الإدلاء بشهادتهم. وصرحت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا تدعو خبراء الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للتحقيق في قضية يلينوفكا.
وقال فيرشينين أن الجانب الروسي دعا كلا من الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي حرفيا في اليوم التالي لوقوع القصف.
وصرح فيرشينين أن الأمم المتحدة واللجنة الدولية وضعوا الكثير من الحجج، مضيفا: "نرى أيضا أن هناك شيئا وراء هذا - عدم الرغبة، على ما يبدو، في اكتشاف الحقيقة. سأضيف بوتشا وإيزوم، فما زلنا نطالب رسميا بأن يتم تقديم قائمة بضحايا بوتشا بالأسماء فقط، حتى يكون واضحا أنها تمثيلية، لكن هذا لم يحدث بعد".
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمم المتحدة لا يمكنها إرسال فريق للتحقق من وقائع قصف مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة في يلينوفكا حتى تحصل على ضمانات أمنية لموظفيها.