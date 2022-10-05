https://sputnikarabic.ae/20221005/الخارجية-الروسية-مستحيل-مناقشة-معاهدة-سلام-شاملة-مع-اليابان-لأن-موقفها-من-موسكو-غير-ودي--1068628687.html
الخارجية الروسية: مستحيل مناقشة معاهدة سلام شاملة مع اليابان لأن موقفها من موسكو غير ودي
الخارجية الروسية: مستحيل مناقشة معاهدة سلام شاملة مع اليابان لأن موقفها من موسكو غير ودي
قال مدير إدارة آسيا في وزارة الخارجية الروسية، نيكولاي نوزدريف، إنه من المستحيل مناقشة معاهدة شاملة بشأن العلاقات، بما في ذلك السلام، مع اليابان، التي لديها... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T04:52+0000
2022-10-05T04:52+0000
2022-10-05T04:52+0000
بحر اليابان
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال نوزدريف في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن الجانب الروسي كان يجري في السابق محادثات مع طوكيو بشأن وثيقة شاملة تلبي الحقائق الحديثة وتحدد المجالات الرئيسية للتنمية المتسارعة لمجموعة كاملة من العلاقات الروسية اليابانية.وأضاف الدبلوماسي الروسي: "كما تم التأكيد عليه في بيان وزارة الخارجية الروسية المؤرخ 21 مارس 2022، من المستحيل تماما مناقشة مثل هذه المعاهدة مع دولة لها مواقف غير ودية علنا وتسعى إلى الإضرار بمصالح بلدنا".وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إنه على الرغم من العلاقات الصعبة مع روسيا بشأن أوكرانيا، فإن اليابان ملتزمة التزاما راسخا بحل المشكلة الإقليمية وإبرام معاهدة سلام.وتطالب اليابان بجزر كوناشير وشيكوتان وإيتوروب وهابوماي، مستشهدة بالمعاهدة الثنائية للتجارة والحدود لعام 1855، ومن هذا المنطلق جعلت طوكيو عودة الجزر شرطا لإبرام معاهدة سلام مع روسيا الاتحادية، والتي لم يتم التوقيع عليها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.ويتمثل موقف موسكو في أن هذه الجزر أصبحت جزءًا من الاتحاد السوفياتي، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وسيادة روسيا الاتحادية عليها أمر لا يمكن التشكيك فيه.
https://sputnikarabic.ae/20220906/اليابان-تعلق-على-انسحاب-روسيا-من-اتفاقية-جرز-الكوريل-1067342747.html
بحر اليابان
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بحر اليابان, روسيا
الخارجية الروسية: مستحيل مناقشة معاهدة سلام شاملة مع اليابان لأن موقفها من موسكو غير ودي
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قال مدير إدارة آسيا في وزارة الخارجية الروسية، نيكولاي نوزدريف، إنه من المستحيل مناقشة معاهدة شاملة بشأن العلاقات، بما في ذلك السلام، مع اليابان، التي لديها موقف غير ودي بشكل واضح تجاه روسيا.
موسكو - سبوتنيك
. وقال نوزدريف في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن الجانب الروسي كان يجري في السابق محادثات مع طوكيو بشأن وثيقة شاملة تلبي الحقائق الحديثة وتحدد المجالات الرئيسية للتنمية المتسارعة لمجموعة كاملة من العلاقات الروسية اليابانية.
وأضاف الدبلوماسي الروسي: "كما تم التأكيد عليه في بيان وزارة الخارجية الروسية المؤرخ 21 مارس 2022، من المستحيل تماما مناقشة مثل هذه المعاهدة مع دولة لها مواقف غير ودية علنا وتسعى إلى الإضرار بمصالح بلدنا".
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إنه على الرغم من العلاقات الصعبة مع روسيا بشأن أوكرانيا، فإن اليابان ملتزمة التزاما راسخا بحل المشكلة الإقليمية
وإبرام معاهدة سلام.
وتطالب اليابان بجزر كوناشير وشيكوتان وإيتوروب وهابوماي، مستشهدة بالمعاهدة الثنائية للتجارة والحدود لعام 1855، ومن هذا المنطلق جعلت طوكيو عودة الجزر شرطا لإبرام معاهدة سلام مع روسيا الاتحادية، والتي لم يتم التوقيع عليها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.
ويتمثل موقف موسكو في أن هذه الجزر أصبحت جزءًا من الاتحاد السوفياتي، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وسيادة روسيا الاتحادية عليها أمر لا يمكن التشكيك فيه.