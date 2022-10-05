https://sputnikarabic.ae/20221005/الخارجية-الروسية-مناقشة-إمكانية-نقل-مقر-الأمم-المتحدة-من-الولايات-المتحدة-تتم-ضمن-إطار-العمل-1068649156.html
الخارجية الروسية: مناقشة إمكانية نقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة تتم ضمن إطار العمل
الخارجية الروسية: مناقشة إمكانية نقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة تتم ضمن إطار العمل
صرح نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، أن قضية النقل المحتمل لمقر الأمم المتحدة من نيويورك تتم مناقشتها ضمن إطار العمل، ولا توجد مقترحات. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T11:47+0000
2022-10-05T11:47+0000
2022-10-05T11:47+0000
العالم
منظمة الأمم المتحدة
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وقال فيرشينين للصحفيين "حتى الآن هذه القضية قيد المناقشة في خطة العمل. لا توجد مقترحات محددة".
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, منظمة الأمم المتحدة
العالم, منظمة الأمم المتحدة
الخارجية الروسية: مناقشة إمكانية نقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة تتم ضمن إطار العمل
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صرح نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، أن قضية النقل المحتمل لمقر الأمم المتحدة من نيويورك تتم مناقشتها ضمن إطار العمل، ولا توجد مقترحات.
وقال فيرشينين للصحفيين "حتى الآن هذه القضية قيد المناقشة في خطة العمل. لا توجد مقترحات محددة".