عربي
https://sputnikarabic.ae/20221005/الخارجية-الروسية-مناقشة-إمكانية-نقل-مقر-الأمم-المتحدة-من-الولايات-المتحدة-تتم-ضمن-إطار-العمل-1068649156.html
الخارجية الروسية: مناقشة إمكانية نقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة تتم ضمن إطار العمل
الخارجية الروسية: مناقشة إمكانية نقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة تتم ضمن إطار العمل
صرح نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، أن قضية النقل المحتمل لمقر الأمم المتحدة من نيويورك تتم مناقشتها ضمن إطار العمل، ولا توجد مقترحات. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T11:47+0000
2022-10-05T11:47+0000
العالم
منظمة الأمم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1068571450_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_60772e6c874feff56aeb5707410e17af.jpg
وقال فيرشينين للصحفيين "حتى الآن هذه القضية قيد المناقشة في خطة العمل. لا توجد مقترحات محددة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1068571450_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ff527c0f52450b3e5206b3566e4aae83.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, منظمة الأمم المتحدة
العالم, منظمة الأمم المتحدة

الخارجية الروسية: مناقشة إمكانية نقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة تتم ضمن إطار العمل

11:47 GMT 05.10.2022
© AP Photo / Ted Shaffreyعلم الأمم المتحدة
علم الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / Ted Shaffrey
تابعنا عبرTelegram
صرح نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، أن قضية النقل المحتمل لمقر الأمم المتحدة من نيويورك تتم مناقشتها ضمن إطار العمل، ولا توجد مقترحات.
وقال فيرشينين للصحفيين "حتى الآن هذه القضية قيد المناقشة في خطة العمل. لا توجد مقترحات محددة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала