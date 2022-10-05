https://sputnikarabic.ae/20221005/الخارجية-الروسية-موقف-زيلينسكي-من-المفاوضات-مع-روسيا-لن-يؤثر-على-آفاق-اتفاقية-الحبوب-1068636535.html
الخارجية الروسية: موقف زيلينسكي من المفاوضات مع روسيا لن يؤثر على آفاق "اتفاقية الحبوب"
الخارجية الروسية: موقف زيلينسكي من المفاوضات مع روسيا لن يؤثر على آفاق "اتفاقية الحبوب"
صرح نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، أن موقف فلاديمير زيلينسكي بشأن رفض التفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يؤثر على آفاق "اتفاقية الحبوب"،... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T08:22+0000
2022-10-05T08:22+0000
2022-10-05T08:22+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال فيرشينين لـ"سبوتنيك": "تم إبرام اتفاقيتي اسطنبول ولا تزالا ساريتي المفعول. إننا نتابع عن كثب تنفيذ المذكرتين ونعتقد أن هناك حاجة إلى تحليل نقدي لكيفية تنفيذ مبادرة حزمة الأمين العام للأمم المتحدة".في وقت سابق، وقع زيلينسكي مرسوما بشأن تنفيذ قرار مجلس "الدفاع والأمن القومي" الأوكراني بشأن استحالة إجراء مفاوضات مع رئيس روسيا.يذكر أنه تم في اسطنبول توقيع اتفاقيات، في 22 يوليو/ تموز، متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الروسية ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية. ويشمل الاتفاق، الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية: موقف زيلينسكي من المفاوضات مع روسيا لن يؤثر على آفاق "اتفاقية الحبوب"
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صرح نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، أن موقف فلاديمير زيلينسكي بشأن رفض التفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يؤثر على آفاق "اتفاقية الحبوب"، لكن موسكو تصر على تحليل نقدي للاتفاقيات.
وقال فيرشينين لـ"سبوتنيك": "تم إبرام اتفاقيتي اسطنبول ولا تزالا ساريتي المفعول. إننا نتابع عن كثب تنفيذ المذكرتين ونعتقد أن هناك حاجة إلى تحليل نقدي لكيفية تنفيذ مبادرة حزمة الأمين العام للأمم المتحدة".
في الوقت نفسه، شدد على أنه "لا يرى أي صلة" من حيث آفاق "اتفاقية الغذاء" وتصريحات كييف حول المفاوضات مع روسيا.
في وقت سابق، وقع زيلينسكي مرسوما بشأن تنفيذ قرار مجلس "الدفاع والأمن القومي" الأوكراني بشأن استحالة إجراء مفاوضات مع رئيس روسيا.
يذكر أنه تم في اسطنبول توقيع اتفاقيات
، في 22 يوليو/ تموز، متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الروسية ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية. ويشمل الاتفاق، الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.