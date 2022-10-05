https://sputnikarabic.ae/20221005/الخارجية-الروسية-يتم-تعزير-تحالف-أوكوس-بأقصى-سرعة-1068631083.html
الخارجية الروسية: يتم تعزيز تحالف "أوكوس" بأقصى سرعة
الخارجية الروسية: يتم تعزيز تحالف "أوكوس" بأقصى سرعة
صرح نيكولاي نوزدريف، مدير القسم الآسيوي الثالث في وزارة الخارجية الروسية، أنه يتم تعزيز تحالف "أوكوس" (أستراليا، بريطانيا العظمى، الولايات المتحدة الأمريكية)... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T07:30+0000
2022-10-05T07:30+0000
2022-10-05T07:38+0000
اتفاقية أوكوس
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وقال الدبلوماسي: "يتم تعزيز "الثلاثي" بأقصى سرعة، ويتوسع نطاق برامجه الاستراتيجية، ويتم جذب مشاركين آخرين في العمليات الإقليمية".ووفقا له، لا تشارك كندا ونيوزيلندا فقط في تنفيذ مشاريع أوكوس، ولكن أيضًا اليابان وجمهورية كوريا، اللتان تتمتعان بإمكانيات تكنولوجية جادة، ويعتبر بعض أعضاء الآسيان أيضًا مرشحين.أبرمت أستراليا صفقة دفاع مشترك مع كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، بموجب تحالف جديد تحت مسمى "أوكوس".وأعلنت انسحابها من صفقة غواصات بقيمة 56 مليار يورو مع شركة "نافال غروب" الفرنسية.ونصت الاتفاقية مع فرنسا على إنتاج 12 غواصة هجومية من طراز "باراكودا، ووصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قرار أستراليا بأنه "طعنة في الظهر".وقال مبعوث الرئيس الأمريكي لقضايا عدم الانتشار، جيفري إيبرهارت، في بداية الشهر الجاري، إن "الولايات المتحدة مستعدة للإجابة عن أسئلة روسيا بشأن تحالف "أوكوس" الأسترالي-البريطاني-الأمريكي".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اتفاقية أوكوس
الخارجية الروسية: يتم تعزيز تحالف "أوكوس" بأقصى سرعة
07:30 GMT 05.10.2022 (تم التحديث: 07:38 GMT 05.10.2022) تابعنا عبر
صرح نيكولاي نوزدريف، مدير القسم الآسيوي الثالث في وزارة الخارجية الروسية، أنه يتم تعزيز تحالف "أوكوس" (أستراليا، بريطانيا العظمى، الولايات المتحدة الأمريكية) بأقصى سرعة، بما في ذلك من خلال لاعبين غير إقليميين، وخطط لربط ليس فقط كوريا الجنوبية، ولكن ألمانيا أيضًا.
وقال الدبلوماسي: "يتم تعزيز "الثلاثي" بأقصى سرعة، ويتوسع نطاق برامجه الاستراتيجية، ويتم جذب مشاركين آخرين في العمليات الإقليمية".
ووفقا له، لا تشارك كندا ونيوزيلندا فقط في تنفيذ مشاريع أوكوس، ولكن أيضًا اليابان وجمهورية كوريا، اللتان تتمتعان بإمكانيات تكنولوجية جادة، ويعتبر بعض أعضاء الآسيان أيضًا مرشحين.
أبرمت أستراليا صفقة دفاع مشترك مع كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، بموجب تحالف جديد تحت مسمى "أوكوس".
وأعلنت انسحابها من صفقة غواصات بقيمة 56 مليار يورو مع شركة "نافال غروب" الفرنسية.
ونصت الاتفاقية مع فرنسا على إنتاج 12 غواصة هجومية من طراز "باراكودا، ووصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قرار أستراليا بأنه "طعنة في الظهر".
وقال مبعوث الرئيس الأمريكي لقضايا عدم الانتشار
، جيفري إيبرهارت، في بداية الشهر الجاري، إن "الولايات المتحدة مستعدة للإجابة عن أسئلة روسيا بشأن تحالف "أوكوس" الأسترالي-البريطاني-الأمريكي".