https://sputnikarabic.ae/20221005/الدبيبة-يكشف-عن-فائدة-مهمة-للتقسيم-مع-تركيا-في-البحر-المتوسط-1068673495.html
الدبيبة يكشف عن فائدة مهمة للتقسيم مع تركيا في البحر المتوسط
الدبيبة يكشف عن فائدة مهمة للتقسيم مع تركيا في البحر المتوسط
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، إن التقسيم في البحر المتوسط مع تركيا منح بلاده منطقة اقتصادية مهمة للاستثمار، مشيرا إلى أن... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T21:45+0000
2022-10-05T21:45+0000
2022-10-05T21:47+0000
أخبار ليبيا اليوم
أخبار تركيا اليوم
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جاءت تصريحات الدبيبة في تسجيل مصور بثته منصة "حكومتنا" على موقع فيسبوك (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).وقال رئيس حكومة الوحدة: "التقسيم مع تركيا في البحر المتوسط منحنا منطقة اقتصادية هامة جدا للاستثمار في مجال الطاقة".واعتبر أن مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب التركي نتاج للاتفاقية البحرية المبرمة في عهد حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.ويوم الاثنين، وقعت حكومة الدبيبة 3 مذكرات تفاهم مع أنقرة بشأن التعاون في مجالات الطاقة والدفاع والإعلام.جاء هذا خلال زيارة قام بها وفد تركي رفيع المستوى ضم وزراء الخارجية والدفاع والطاقة والتجارة، ومستشار الأمن القومي ورئيس دائرة الاتصال الرئاسية ورئيس الأركان العامة.وقوبل التوقيع على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الهيدروكربونات بردود فعل غاضبة من جانب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والحكومة المكلفة من قبل المجلس برئاسة فتحي باشاغا.يأتي هذا في الوقت الذي تشهد في ليبيا انقساما بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة وحكومة فتحي باشاغا المدعومة من البرلمان.كما أن الحالة الأمنية غير مستقرة في ظل ما تشهده بعض المناطق خاصة العاصمة طرابلس من اشتباكات تدور رحاها بيت مليشيات مسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20221003/تركيا-توقع-مذكرتي-تفاهم-مع-حكومة-الدبيبة-وتقول-إنها-ستواصل-دعم-ليبيا-1068559052.html
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أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم
أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم
الدبيبة يكشف عن فائدة مهمة للتقسيم مع تركيا في البحر المتوسط
21:45 GMT 05.10.2022 (تم التحديث: 21:47 GMT 05.10.2022) تابعنا عبر
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، إن التقسيم في البحر المتوسط مع تركيا منح بلاده منطقة اقتصادية مهمة للاستثمار، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم المتعلقة بهذا الشأن هي نتاج للاتفاق البحري المبرم في عهد الحكومة السابقة
جاءت تصريحات الدبيبة في تسجيل مصور بثته منصة "حكومتنا" على موقع فيسبوك (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).
وقال رئيس حكومة الوحدة
: "التقسيم مع تركيا في البحر المتوسط منحنا منطقة اقتصادية هامة جدا للاستثمار في مجال الطاقة".
واعتبر أن مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب التركي نتاج للاتفاقية البحرية المبرمة في عهد حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.
ويوم الاثنين، وقعت حكومة الدبيبة 3 مذكرات تفاهم مع أنقرة بشأن التعاون في مجالات الطاقة والدفاع والإعلام.
جاء هذا خلال زيارة قام بها وفد تركي رفيع المستوى ضم وزراء الخارجية والدفاع والطاقة والتجارة، ومستشار الأمن القومي ورئيس دائرة الاتصال الرئاسية ورئيس الأركان العامة.
وقوبل التوقيع على مذكرة التفاهم
بشأن التعاون في مجال الهيدروكربونات بردود فعل غاضبة من جانب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والحكومة المكلفة من قبل المجلس برئاسة فتحي باشاغا.
يأتي هذا في الوقت الذي تشهد في ليبيا انقساما بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة وحكومة فتحي باشاغا المدعومة من البرلمان.
كما أن الحالة الأمنية غير مستقرة في ظل ما تشهده بعض المناطق خاصة العاصمة طرابلس من اشتباكات تدور رحاها بيت مليشيات مسلحة.