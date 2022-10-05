https://sputnikarabic.ae/20221005/الدفاع-الروسية-القضاء-على-أكثر-من-90-جنديا-أوكرانيا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1068650057.html
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 90 جنديا أوكرانيا في جمهورية دونيتسك الشعبية
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 90 جنديا أوكرانيا في جمهورية دونيتسك الشعبية
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الطيران والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية قصفت عشرة مواقع قيادة للقوات الأوكرانية ودمرت ستة مستودعات ذخيرة في... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T12:06+0000
2022-10-05T12:06+0000
2022-10-05T12:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وفقًا لوزارة الدفاع، أصابت ضربات القوى الجوية وقوات الصواريخ والمدفعية نقاط انتشار مؤقتة للواء المشاة الآلي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية كالينيندورف في مقاطعة خيرسون، بالإضافة إلى وحدات أجنبية مرتزقة والتشكيلات القومية في منطقة قرية كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك ومدينة خاركوف.كما أكدت أن مقاتلات القوات الجوية الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في منطقة نوفوفلاديميرفكا بمقاطعة نيكولايف".وأضافت الوزارة أنه خلال العملية الخاصة، قضت القوات الروسية على أكثر من 90 جنديًا من اللواء الآلي 93 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية وسبع وحدات من المركبات المدرعة المعادية في اتجاه كراسني ليمان في مناطق دروزيليوبوفكا في مقاطعة خاركوف وريدكودوب في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتابعت أن قوات كييف فقدت أكثر من 230 شخصًا خلال اليوم الماضي، و4 دبابات، و18 عربة مدرعة، ومدفعتي هاوتزر من طراز غفوزديكا، وقذيفتي مورتر، و20 مركبة في نيكولاييف-كريفوي روغ .
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 90 جنديا أوكرانيا في جمهورية دونيتسك الشعبية
12:06 GMT 05.10.2022 (تم التحديث: 12:23 GMT 05.10.2022) تابعنا عبر
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الطيران والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية قصفت عشرة مواقع قيادة للقوات الأوكرانية ودمرت ستة مستودعات ذخيرة في مقاطعتي زابوروجيه ونيكولايف وجمهورية دونيتسك.
وفقًا لوزارة الدفاع، أصابت ضربات القوى الجوية وقوات الصواريخ والمدفعية نقاط انتشار مؤقتة للواء المشاة الآلي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية كالينيندورف في مقاطعة خيرسون، بالإضافة إلى وحدات أجنبية مرتزقة والتشكيلات القومية في منطقة قرية كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك ومدينة خاركوف.
كما أكدت أن مقاتلات القوات الجوية الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في منطقة نوفوفلاديميرفكا بمقاطعة نيكولايف".
وأضافت الوزارة أنه خلال العملية الخاصة، قضت القوات الروسية على أكثر من 90 جنديًا من اللواء الآلي 93 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية وسبع وحدات من المركبات المدرعة المعادية في اتجاه كراسني ليمان في مناطق دروزيليوبوفكا في مقاطعة خاركوف وريدكودوب في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتابعت أن قوات كييف فقدت أكثر من 230 شخصًا خلال اليوم الماضي، و4 دبابات، و18 عربة مدرعة، ومدفعتي هاوتزر من طراز غفوزديكا، وقذيفتي مورتر، و20 مركبة في نيكولاييف-كريفوي روغ .