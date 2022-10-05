عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221005/الدفاع-الروسية-القضاء-على-أكثر-من-90-جنديا-أوكرانيا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1068650057.html
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 90 جنديا أوكرانيا في جمهورية دونيتسك الشعبية
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 90 جنديا أوكرانيا في جمهورية دونيتسك الشعبية
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الطيران والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية قصفت عشرة مواقع قيادة للقوات الأوكرانية ودمرت ستة مستودعات ذخيرة في... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T12:06+0000
2022-10-05T12:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/04/1068591977_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_29759d064b60add20470956254a4ab0f.jpg
وفقًا لوزارة الدفاع، أصابت ضربات القوى الجوية وقوات الصواريخ والمدفعية نقاط انتشار مؤقتة للواء المشاة الآلي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية كالينيندورف في مقاطعة خيرسون، بالإضافة إلى وحدات أجنبية مرتزقة والتشكيلات القومية في منطقة قرية كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك ومدينة خاركوف.كما أكدت أن مقاتلات القوات الجوية الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في منطقة نوفوفلاديميرفكا بمقاطعة نيكولايف".وأضافت الوزارة أنه خلال العملية الخاصة، قضت القوات الروسية على أكثر من 90 جنديًا من اللواء الآلي 93 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية وسبع وحدات من المركبات المدرعة المعادية في اتجاه كراسني ليمان في مناطق دروزيليوبوفكا في مقاطعة خاركوف وريدكودوب في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتابعت أن قوات كييف فقدت أكثر من 230 شخصًا خلال اليوم الماضي، و4 دبابات، و18 عربة مدرعة، ومدفعتي هاوتزر من طراز غفوزديكا، وقذيفتي مورتر، و20 مركبة في نيكولاييف-كريفوي روغ .
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/04/1068591977_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_b615c5f158ad1a94643fec248aa6e9f1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 90 جنديا أوكرانيا في جمهورية دونيتسك الشعبية

12:06 GMT 05.10.2022 (تم التحديث: 12:23 GMT 05.10.2022)
© Sputnik . Kirill Braga / الانتقال إلى بنك الصورتدريب الأفراد العسكريين من بين المعبئين في معسكرات تدريب عسكرية في منطقة فولغوغراد الروسية قبل إرسالهم إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
تدريب الأفراد العسكريين من بين المعبئين في معسكرات تدريب عسكرية في منطقة فولغوغراد الروسية قبل إرسالهم إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© Sputnik . Kirill Braga
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الطيران والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية قصفت عشرة مواقع قيادة للقوات الأوكرانية ودمرت ستة مستودعات ذخيرة في مقاطعتي زابوروجيه ونيكولايف وجمهورية دونيتسك.
وفقًا لوزارة الدفاع، أصابت ضربات القوى الجوية وقوات الصواريخ والمدفعية نقاط انتشار مؤقتة للواء المشاة الآلي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية كالينيندورف في مقاطعة خيرسون، بالإضافة إلى وحدات أجنبية مرتزقة والتشكيلات القومية في منطقة قرية كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك ومدينة خاركوف.
كما أكدت أن مقاتلات القوات الجوية الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في منطقة نوفوفلاديميرفكا بمقاطعة نيكولايف".
وأضافت الوزارة أنه خلال العملية الخاصة، قضت القوات الروسية على أكثر من 90 جنديًا من اللواء الآلي 93 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية وسبع وحدات من المركبات المدرعة المعادية في اتجاه كراسني ليمان في مناطق دروزيليوبوفكا في مقاطعة خاركوف وريدكودوب في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتابعت أن قوات كييف فقدت أكثر من 230 شخصًا خلال اليوم الماضي، و4 دبابات، و18 عربة مدرعة، ومدفعتي هاوتزر من طراز غفوزديكا، وقذيفتي مورتر، و20 مركبة في نيكولاييف-كريفوي روغ .
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала