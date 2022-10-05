https://sputnikarabic.ae/20221005/الرئاسة-الروسية-ستتم-استعادة-مناطق-معينة-في-مقاطعتي-خيرسون-وزابوروجيه-1068642744.html
الرئاسة الروسية: ستتم استعادة مناطق معينة في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه
الرئاسة الروسية: ستتم استعادة مناطق معينة في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أنه ستتم استعادة مناطق معينة من مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T10:50+0000
2022-10-05T10:50+0000
2022-10-05T10:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
انضمام
مناطق
أخبار أوكرانيا
فلاديمير بوتين
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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء، "أكرر مرة أخرى، ستتم استعادة بعض الأراضي هناك. وسنواصل التشاور مع السكان الذين يعبرون عن رغبتهم في العيش مع روسيا".هذا ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أربعة قوانين دستورية فيدرالية بشأن قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون في روسيا. تم نشر الوثائق ذات الصلة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.وفقًا للقوانين، يتم الاعتراف بسكان المناطق الجديدة من تاريخ إدراج هذه الأراضي في روسيا - 30 سبتمبر/ أيلول - كمواطنين روس. منح أولئك الذين يرغبون في التخلي عن الجنسية الروسية شهرًا لتقديم الطلبات. في الوقت نفسه، تم تحديد أن الحصول على الجنسية ممكن بشرط تقديم طلب وأداء اليمين كمواطن روسي.يتم تحديد حدود أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه من خلال الحدود في يوم تشكيلها ويوم قبولها في روسيا الاتحادية، وفقًا للاتفاقيات الخاصة بقبول رعايا جدد في روسيا.في الوقت نفسه، وفقًا للمعاهدات، تعد حدود المناطق الأربع، المتاخمة لدول أجنبية، حدود دولة روسيا الاتحادية.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, انضمام, مناطق, أخبار أوكرانيا, فلاديمير بوتين
روسيا, انضمام, مناطق, أخبار أوكرانيا, فلاديمير بوتين
الرئاسة الروسية: ستتم استعادة مناطق معينة في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أنه ستتم استعادة مناطق معينة من مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء، "أكرر مرة أخرى، ستتم استعادة بعض الأراضي هناك. وسنواصل التشاور مع السكان الذين يعبرون عن رغبتهم في العيش مع روسيا".
وأضاف أنه عند استعادة الأرض، لا يوجد "شيء" يمكن إضافته إلى المرسوم.
هذا ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أربعة قوانين دستورية فيدرالية بشأن قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون في روسيا. تم نشر الوثائق ذات الصلة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.
وفقًا للقوانين، يتم الاعتراف بسكان المناطق الجديدة من تاريخ إدراج هذه الأراضي في روسيا - 30 سبتمبر/ أيلول - كمواطنين روس. منح أولئك الذين يرغبون في التخلي عن الجنسية الروسية شهرًا لتقديم الطلبات. في الوقت نفسه، تم تحديد أن الحصول على الجنسية ممكن بشرط تقديم طلب وأداء اليمين كمواطن روسي.
يتم تحديد حدود أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه من خلال الحدود في يوم تشكيلها ويوم قبولها في روسيا الاتحادية، وفقًا للاتفاقيات الخاصة بقبول رعايا جدد في روسيا.
في الوقت نفسه، وفقًا للمعاهدات، تعد حدود المناطق الأربع، المتاخمة لدول أجنبية، حدود دولة روسيا الاتحادية.