https://sputnikarabic.ae/20221005/الرئيس-الجزائري-يوجه-رسالة-إلى-الأساتذة-في-اليوم-العالمي-للمعلم-1068638026.html
الرئيس الجزائري يوجه رسالة إلى الأساتذة في اليوم العالمي للمعلم
الرئيس الجزائري يوجه رسالة إلى الأساتذة في اليوم العالمي للمعلم
وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تهنئة إلى الأساتذة في بلاده بمناسبة اليوم العالمي للمعلم. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T09:04+0000
2022-10-05T09:04+0000
2022-10-05T09:04+0000
الجزائر
المعلمين
العالم العربي
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وغرد تبون عبر حسابه الرسمي على "تويتر" في يوم المعلم العالمي المصادف 5 أكتوبر من كل سنة، وكتب:ومنذ عام 1994 يحتفل العالم بهذه المناسبة بالشراكة بين كل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، يونسكو، ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والاتحاد الدولي للمعلمين.ويهدف الاحتفال إلى إحياء ذكرى توقيع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية عام 1966 بشأن أوضاع المدرسين.وتضع هذه التوصية مؤشرات مرجعية تتعلق بحقوق ومسؤوليات المعلمين ومعايير إعدادهم وتدريبهم.وتأتي احتفالات هذا العام، وفقا لليونسكو، تحت شعار "التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, المعلمين, العالم العربي
الجزائر, المعلمين, العالم العربي
الرئيس الجزائري يوجه رسالة إلى الأساتذة في اليوم العالمي للمعلم
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وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تهنئة إلى الأساتذة في بلاده بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.
وغرد تبون عبر حسابه الرسمي على "تويتر" في يوم المعلم العالمي المصادف 5 أكتوبر من كل سنة، وكتب:
"تهانيّ للمعلمات والمعلمين والأستاذات والأساتذة، بمناسبة يومكم العالمي، الموافق للخامس أكتوبر.. نجدد لكم التزامنا الدائم بدعمكم، وأملنا فيكم كبير، من أجل تعليم متطور وحديث
".
ومنذ عام 1994 يحتفل العالم بهذه المناسبة بالشراكة بين كل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، يونسكو، ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والاتحاد الدولي للمعلمين.
ويهدف الاحتفال إلى إحياء ذكرى توقيع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية عام 1966 بشأن أوضاع المدرسين.
وتضع هذه التوصية مؤشرات مرجعية تتعلق بحقوق ومسؤوليات المعلمين
ومعايير إعدادهم وتدريبهم.
وتأتي احتفالات هذا العام، وفقا لليونسكو، تحت شعار "التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين".