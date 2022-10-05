https://sputnikarabic.ae/20221005/الرئيس-بوتين-يوقع-قانون-المصادقة-على-معاهدة-انضمام-المناطق-الجديدة-إلى-روسيا-1068630052.html
بوتين يوقع قانون المصادقة على معاهدة انضمام المناطق الجديدة إلى روسيا
بوتين يوقع قانون المصادقة على معاهدة انضمام المناطق الجديدة إلى روسيا
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أربعة قوانين دستورية فيدرالية بشأن قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون في روسيا. تم... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T06:36+0000
2022-10-05T06:36+0000
2022-10-05T07:04+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وفقًا للقوانين، يتم الاعتراف بسكان المناطق الجديدة من تاريخ إدراج هذه الأراضي في روسيا - 30 سبتمبر/ أيلول - كمواطنين روس. منح أولئك الذين يرغبون في التخلي عن الجنسية الروسية شهرًا لتقديم الطلبات. في الوقت نفسه، تم تحديد أن الحصول على الجنسية ممكن بشرط تقديم طلب وأداء اليمين كمواطن روسي.يتم تحديد حدود أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه من خلال الحدود في يوم تشكيلها ويوم قبولها في روسيا الاتحادية، وفقًا للاتفاقيات الخاصة بقبول رعايا جدد في روسيا. في الوقت نفسه، وفقًا للمعاهدات، تعد حدود المناطق الأربع، المتاخمة لدول أجنبية، حدود دولة روسيا الاتحادية. كما تنص المعاهدات على أنه اعتبارًا من تاريخ قبول الكيانات المكونة الجديدة في روسيا، يُعترف بمواطني أوكرانيا والأشخاص عديمي الجنسية المقيمين بشكل دائم في أراضي الكيانات المكونة لروسيا، باستثناء الأشخاص الذين يعلنون، في غضون شهر واحد بعد هذا التاريخ، عن رغبتهم في الاحتفاظ بجنسية أخرى لديهم و (أو) أطفالهم القصر أو البقاء عديمي الجنسية.هذا وعين بوتين يفغيني باليتسكي قائما بأعمال الحاكم في مقاطعة زابوروجيه، وليونيد بيسيتشنيك قائما بأعمال رئيس جمهورية لوغانسك، وفلاديمير سالدو قائما بأعمال الحاكم في خيرسون، ودينيس بوشيلين رئيسا بالإنابة في دونيتسك.في 30 سبتمبر/ أيلول، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين عقب نتائج الاستفتاءات في مناطق لوغانسك ودونيتسك، وخرسون وزابوروجيه، وبعد ذلك وقع اتفاقيات مع رؤسائها بشأن قبول المناطق في روسيا. في وقت لاحق، اعترفت المحكمة الدستورية لروسيا بهذه المعاهدات باعتبارها متوافقة مع دستور روسيا الاتحادية.
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روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين يوقع قانون المصادقة على معاهدة انضمام المناطق الجديدة إلى روسيا
06:36 GMT 05.10.2022 (تم التحديث: 07:04 GMT 05.10.2022) تابعنا عبر
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أربعة قوانين دستورية فيدرالية بشأن قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون في روسيا. تم نشر الوثائق ذات الصلة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.
وفقًا للقوانين، يتم الاعتراف بسكان المناطق الجديدة من تاريخ إدراج هذه الأراضي في روسيا - 30 سبتمبر/ أيلول - كمواطنين روس. منح أولئك الذين يرغبون في التخلي عن الجنسية الروسية شهرًا لتقديم الطلبات. في الوقت نفسه، تم تحديد أن الحصول على الجنسية ممكن بشرط تقديم طلب وأداء اليمين كمواطن روسي.
يتم تحديد حدود أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه من خلال الحدود في يوم تشكيلها ويوم قبولها في روسيا الاتحادية، وفقًا للاتفاقيات الخاصة بقبول رعايا جدد في روسيا.
في الوقت نفسه، وفقًا للمعاهدات، تعد حدود المناطق الأربع، المتاخمة لدول أجنبية، حدود دولة روسيا الاتحادية.
كما تنص المعاهدات على أنه اعتبارًا من تاريخ قبول الكيانات المكونة الجديدة في روسيا، يُعترف بمواطني أوكرانيا والأشخاص عديمي الجنسية المقيمين بشكل دائم في أراضي الكيانات المكونة لروسيا، باستثناء الأشخاص الذين يعلنون، في غضون شهر واحد بعد هذا التاريخ، عن رغبتهم في الاحتفاظ بجنسية أخرى لديهم و (أو) أطفالهم القصر أو البقاء عديمي الجنسية.
هذا وعين بوتين يفغيني باليتسكي قائما بأعمال الحاكم في مقاطعة زابوروجيه، وليونيد بيسيتشنيك قائما بأعمال رئيس جمهورية لوغانسك، وفلاديمير سالدو قائما بأعمال الحاكم في خيرسون، ودينيس بوشيلين رئيسا بالإنابة في دونيتسك.
في 30 سبتمبر/ أيلول، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين عقب نتائج الاستفتاءات في مناطق لوغانسك ودونيتسك، وخرسون وزابوروجيه، وبعد ذلك وقع اتفاقيات مع رؤسائها بشأن قبول المناطق في روسيا. في وقت لاحق، اعترفت المحكمة الدستورية لروسيا بهذه المعاهدات باعتبارها متوافقة مع دستور روسيا الاتحادية.