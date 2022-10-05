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https://sputnikarabic.ae/20221005/السماح-للملاكمين-الروس-بالمشاركة-في-المسابقات-الدولية-تحت-علم-بلادهم-1068647444.html
السماح للملاكمين الروس بالمشاركة في المسابقات الدولية تحت علم بلادهم
السماح للملاكمين الروس بالمشاركة في المسابقات الدولية تحت علم بلادهم
حصل الملاكمون الروس والبيلاروسيون على حق المشاركة في المسابقات الدولية ممثلين بعلم بلادهم. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T11:32+0000
2022-10-05T11:32+0000
رياضة
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وبحسب ما نشره الموقع الرسمي الخاص بالاتحاد الدولي للملاكمة (IBA)، سيتمكن الرياضيون الروس والبيلاروسيون من سماع نشيد بلادهم إذا فازوا بالمسابقة.يذكر أنه في 4 مارس/ آذار، حظرت رابطة المحترفين الدولية (IBA) الملاكمين الروس والبيلاروسيين من المشاركة في المسابقات الدولية بسبب الوضع في أوكرانيا. كما منع المجلس روسيا وبيلاروسيا من استضافة مسابقات تحت رعاية المنظمة على أراضيهما. هذا وستقام في الفترة الممتدة من 14 إلى 22 أكتوبر، البطولة الأوروبية للسيدات في مدينة بودفا، بالجبل الأسود، وستقام بطولة العالم للشباب في الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر في لا نوسيا بإسبانيا. كما وتقام بطولة العالم للملاكمة للرجال في مايو المقبل في طشقند.
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رياضة
رياضة

السماح للملاكمين الروس بالمشاركة في المسابقات الدولية تحت علم بلادهم

11:32 GMT 05.10.2022
© Fotolia / dojo666ملاكمة
ملاكمة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© Fotolia / dojo666
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حصل الملاكمون الروس والبيلاروسيون على حق المشاركة في المسابقات الدولية ممثلين بعلم بلادهم.
وبحسب ما نشره الموقع الرسمي الخاص بالاتحاد الدولي للملاكمة (IBA)، سيتمكن الرياضيون الروس والبيلاروسيون من سماع نشيد بلادهم إذا فازوا بالمسابقة.
يذكر أنه في 4 مارس/ آذار، حظرت رابطة المحترفين الدولية (IBA) الملاكمين الروس والبيلاروسيين من المشاركة في المسابقات الدولية بسبب الوضع في أوكرانيا. كما منع المجلس روسيا وبيلاروسيا من استضافة مسابقات تحت رعاية المنظمة على أراضيهما.

وألغت رابطة المحترفين الدولية، اليوم الأربعاء، قرار عدم السماح للملاكمين الروس والبيلاروسيين، وكذلك المندوبين الفنيين، بالمشاركة في البطولات الدولية.

هذا وستقام في الفترة الممتدة من 14 إلى 22 أكتوبر، البطولة الأوروبية للسيدات في مدينة بودفا، بالجبل الأسود، وستقام بطولة العالم للشباب في الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر في لا نوسيا بإسبانيا. كما وتقام بطولة العالم للملاكمة للرجال في مايو المقبل في طشقند.
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