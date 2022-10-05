https://sputnikarabic.ae/20221005/السويد-ترد-على-استدعاء-تركيا-سفيرها-لدينا-حرية-صحافة-والمهم-هو-التزامنا-بالاتفاق-مع-أنقرة-1068666120.html

السويد ترد على استدعاء تركيا سفيرها: لدينا حرية صحافة والمهم هو التزامنا بالاتفاق مع أنقرة

السويد ترد على استدعاء تركيا سفيرها: لدينا حرية صحافة والمهم هو التزامنا بالاتفاق مع أنقرة

ردت السويد، على استدعاء تركيا سفيرها لديها، للاحتجاج على برنامج في التلفزيون الحكومي عرض "محتوى مسيئا" لتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان. 05.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-05T16:32+0000

2022-10-05T16:32+0000

2022-10-05T16:32+0000

أخبار تركيا اليوم

السويد

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وقالت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليند، ردا على الموقف التركي: "أولا، لدينا حرية الصحافة وحرية التعبير في السويد، وثانيا، لدينا اتفاقية ثلاثية نحاول بكل الطرق تنفيذها ولدينا كل النية لمواصلة القيام بذلك"، على ما نقل الموقع الرسمي للتلفزيون السويدي (قناة SVT).وفي مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، تم توجيه سؤال إلى رئيسة الوزراء السويدية، ماغدالينا أندرسون، حول ما قد يعنيه هذا بالنسبة إلى انضمام السويد إلى الناتو.وأجابت أندرسون: "أعتقد أن المهم بالنسبة لتركيا هو أننا نلتزم بالاتفاق الذي توصلنا إليه، وهنا كانت هناك إجراءات اتخذتها السويد وفنلندا".وبحسب التلفزيون السويدي، تحدث الممثل الكوميدي قادر ميرال، يوم الجمعة الماضي، لعدة دقائق عن الرئيس التركي في برنامج "الأخبار السويدية" (Svenska nyheter) الساخر. بالإضافة إلى ذلك، وصف المذيع كريستوفر أهونين أبيلكويست أردوغان بكلمات مسيئة.واستدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، السفير السويدي لدى أنقرة ستافان هيرستروم للاحتجاج على برنامج في التلفزيون الحكومي عرض "محتوى مسيئا" لتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان.وقالت وكالة الأناضول التركية الرسمية نقلا عن مصادر دبلوماسية لم تسمها إنه تم استدعاء السفير السويدي إلى مقر وزارة الخارجية التي "أعربت عن استيائها الشديد على خلفية برنامج بالتلفزيون الحكومي السويدي "إس تي في" عرض محتوى مسيئاً لتركيا والرئيس أردوغان".وقالت المصادر إنه "تم التأكيد على أنه لا يمكن قبول التعبيرات التي تجاوزت الحدود، والمشاهد المسيئة (على التلفزيون السويدي) الموجهة ضد الرئيس أردوغان وتركيا".وشددت على أنه لا يمكن تبرير ذلك في إطار حرية التعبير والصحافة.وتأتي هذه الخطوة في وقت كان من المتوقع أن يزور وفد سويدي أنقرة لمناقشة تفاصيل تسليم الأشخاص الذين تعتبرهم تركيا إرهابيين، وهو ما تقول أنقرة إنه شرط للموافقة على مساعي السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو.

https://sputnikarabic.ae/20220927/وزير-العدل-التركي-وفد-سويدي-يزور-أنقرة-الشهر-المقبل-لبحث-إعادة-إرهابيين-مطلوبين-1068301611.html

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