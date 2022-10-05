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https://sputnikarabic.ae/20221005/الشغب-في-الملاعب-حين-تتحول-الأرضية-الرياضية-لساحة-قتال--1068658259.html
الشغب في الملاعب... حين تتحول الأرضية الرياضية لساحة قتال
الشغب في الملاعب... حين تتحول الأرضية الرياضية لساحة قتال
حين تتحوّل الكرة الرياضية من وسيلة لترفيه النفس وتشجيع الفريق المفضل إلى وسيلة للعنف ولقتل النّفس تنقلب المعايير والموازين لمدى خطورة هذا التشجيع والحب... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T14:27+0000
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راديو
صدى الحياة
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الشغب في الملاعب... حين تتحول الأرضية الرياضية لساحة قتال
الشغب في الملاعب... حين تتحول الأرضية الرياضية لساحة قتال
نتحدّث اليوم، في حلقة برنامج "صدى الحياة" عن ظاهرة الشغب والعنف في الملاعب، ونسلّط الضوء على الأسباب والحلول وكيف يمكن حماية المشجعين من هذه الأعمال العدائية ونشر الوعي بثقافة الملاعب وكرة القدم، وبأن الربح والخسارة هما قانون هذه اللعبة.حول هذا الموضوع، قال استشاري الصحة النفسية، الدكتور وليد هندي، لبرنامج "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: فـــرح القادري وعماد الطفيلي.
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فرح القادري
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راديو, صدى الحياة, аудио
راديو, صدى الحياة, аудио

الشغب في الملاعب... حين تتحول الأرضية الرياضية لساحة قتال

14:27 GMT 05.10.2022
الشغب في الملاعب... حين تتحول الأرضية الرياضية لساحة قتال
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فرح القادري - سبوتنيك عربي
فرح القادري
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عماد الطفيلي - سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
كل المواضيع
حين تتحوّل الكرة الرياضية من وسيلة لترفيه النفس وتشجيع الفريق المفضل إلى وسيلة للعنف ولقتل النّفس تنقلب المعايير والموازين لمدى خطورة هذا التشجيع والحب اللامشروط .
نتحدّث اليوم، في حلقة برنامج "صدى الحياة" عن ظاهرة الشغب والعنف في الملاعب، ونسلّط الضوء على الأسباب والحلول وكيف يمكن حماية المشجعين من هذه الأعمال العدائية ونشر الوعي بثقافة الملاعب وكرة القدم، وبأن الربح والخسارة هما قانون هذه اللعبة.
حول هذا الموضوع، قال استشاري الصحة النفسية، الدكتور وليد هندي، لبرنامج "صدى الحياة":

"إنّ كرة القدم تشبع حاجة الانتماء للجماعات، فتشجيع الفرق والمنتخبات تعطي المشجع نشوة الانتصار والسعادة، والأهم من ذلك هي إسقاط لدراما الواقع والحياة، فالملعب عالم واقعي ليس فيه تمثيل أو أقنعة، فلا تجد مصداقية أكثر مما تجده في الملعب، فاللاعبون لا يمثلون الفوز أو الخسارة بل يلعبون فعليا، بالعكس فالكرة تعبّر عن إمكانية الفوز تحقيق الحلم ولو بعد الدقيقة التسعين، وهذا يعطي إحساس بالأمل".

وأشار إلى أن "مشاهدة المباريات من الأفضل أن تكون في البيت للتّحكم في النفس أكثر، ونستغل الكرة كوسيلة للترفيه وليس للعنف، وعلى المشجعين أن يفهموا أن المباريات هي مباراة نصف فرصة وليس من أحسن من الآخر، فكلا الفريقين ناجحين لأنهم وصلوا إلى هذه المرحلة مثلا".

التفاصيل في الملف الصوتي...
إعداد وتقديم: فـــرح القادري وعماد الطفيلي.
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