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https://sputnikarabic.ae/20221005/الصحة-العالمية-الإصابات-بالكوليرا-تجاوزت-10-آلاف-حالة-في-سوريا-خلال-أسابيع-1068666850.html
"الصحة العالمية": الإصابات بالكوليرا تجاوزت 10 آلاف حالة في سوريا خلال أسابيع
"الصحة العالمية": الإصابات بالكوليرا تجاوزت 10 آلاف حالة في سوريا خلال أسابيع
كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ما يزيد عن 10 آلاف حالة إصابة بوباء الكوليرا في سوريا خلال الأسابيع الأخيرة. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T16:42+0000
2022-10-05T16:42+0000
أخبار سوريا اليوم
منظمة الصحة العالمية
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وقال رئيس المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي إنه في الأشهر التسعة الأولى من العام، أبلغت 27 دولة عن تفشي المرض.وأشار إلى أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 10 آلاف حالة من سوريا وحدها خلال الأسابيع القليلة الماضية.وأواخر سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت السلطات السورية أن عدد الإصابات بالكوليرا في البلد العربي ارتفع إلى 426، بينما بلغ عدد الوفيات إثر الإصابة بهذا المرض 33 حالة.في غضون ذلك، تم تحديد حالتين في هايتي، بعد أن كانت خالية من الكوليرا لمدة ثلاث سنوات. يُعتقد أن العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير.لم تقدم منظمة الصحة العالمية تقديرًا لأعداد الحالات في جميع أنحاء العالم. في منتصف سبتمبر الماضي، أفاد المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض (ECDC) أنه تم تحديد ما يقرب من 40 ألف حالة جديدة في غضون شهر.وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الأرقام الحقيقية للحالات أعلى بكثير، لكن العديد من المناطق لا تقدم أرقامًا موثوقة.ووصف تيدروس هذا التطور بأنه مثير للقلق، حيث لا يتزايد عدد حالات تفشي المرض فحسب، بل يموت أيضا المزيد من الأشخاص.وقال إن معدل الوفيات هذا العام أعلى بثلاث مرات تقريبا من متوسط ​​السنوات الخمس الماضية، مشيرا إلى أن الكوليرا تنتشر في الأماكن المتضررة من الفقر والصراع وحيث يعاني الناس من آثار تغير المناخ.وأضاف: "في عام 2013 ، أنشأت منظمة الصحة العالمية وشركاؤنا مخزونًا دوليًا من لقاحات الكوليرا، والتي شحنت العام الماضي 27 مليون جرعة".واستدرك تيدروس بالقول: "لكن مع تزايد عدد حالات تفشي المرض، لا يمكن للإمدادات مواكبة الطلب"، داعيا كبار مصنعي اللقاحات إلى الدخول في محادثات حول طرق زيادة إنتاج اللقاح.الكوليرا مرض بكتيري يتسبب في إسهال يهدد الحياة وينتقل غالبا عن طريق مياه الشرب الملوثة ببراز الأشخاص المصابين. من دون رعاية طبية يمكن أن يموت الناس في غضون ساعات قليلة.
https://sputnikarabic.ae/20220928/الصحة-السورية-33-حالة-وفاة-بالكوليرا-حتى-الآن-1068375467.html
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أخبار سوريا اليوم, منظمة الصحة العالمية
أخبار سوريا اليوم, منظمة الصحة العالمية

"الصحة العالمية": الإصابات بالكوليرا تجاوزت 10 آلاف حالة في سوريا خلال أسابيع

16:42 GMT 05.10.2022
© AFP 2022 / Delil Souleimanمرضى مصابون بالكوليرا تتلقى العلاج في مستشفى الكسرة بمحافظة دير الزور شرقي سوريا، 17 أيلول 2022، متأثرة باستخدام مياه ملوثة من نهر الفرات، المصدر الرئيسي للشرب والري.
مرضى مصابون بالكوليرا تتلقى العلاج في مستشفى الكسرة بمحافظة دير الزور شرقي سوريا، 17 أيلول 2022، متأثرة باستخدام مياه ملوثة من نهر الفرات، المصدر الرئيسي للشرب والري. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© AFP 2022 / Delil Souleiman
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كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ما يزيد عن 10 آلاف حالة إصابة بوباء الكوليرا في سوريا خلال الأسابيع الأخيرة.
وقال رئيس المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي إنه في الأشهر التسعة الأولى من العام، أبلغت 27 دولة عن تفشي المرض.
وأشار إلى أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 10 آلاف حالة من سوريا وحدها خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وأواخر سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت السلطات السورية أن عدد الإصابات بالكوليرا في البلد العربي ارتفع إلى 426، بينما بلغ عدد الوفيات إثر الإصابة بهذا المرض 33 حالة.
في غضون ذلك، تم تحديد حالتين في هايتي، بعد أن كانت خالية من الكوليرا لمدة ثلاث سنوات. يُعتقد أن العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير.
لم تقدم منظمة الصحة العالمية تقديرًا لأعداد الحالات في جميع أنحاء العالم. في منتصف سبتمبر الماضي، أفاد المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض (ECDC) أنه تم تحديد ما يقرب من 40 ألف حالة جديدة في غضون شهر.
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الأرقام الحقيقية للحالات أعلى بكثير، لكن العديد من المناطق لا تقدم أرقامًا موثوقة.
تفشي الكوليرا في مناطق نفوذ الجيش الأمريكي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
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28 سبتمبر, 21:34 GMT
ووصف تيدروس هذا التطور بأنه مثير للقلق، حيث لا يتزايد عدد حالات تفشي المرض فحسب، بل يموت أيضا المزيد من الأشخاص.
وقال إن معدل الوفيات هذا العام أعلى بثلاث مرات تقريبا من متوسط ​​السنوات الخمس الماضية، مشيرا إلى أن الكوليرا تنتشر في الأماكن المتضررة من الفقر والصراع وحيث يعاني الناس من آثار تغير المناخ.
وأضاف: "في عام 2013 ، أنشأت منظمة الصحة العالمية وشركاؤنا مخزونًا دوليًا من لقاحات الكوليرا، والتي شحنت العام الماضي 27 مليون جرعة".
واستدرك تيدروس بالقول: "لكن مع تزايد عدد حالات تفشي المرض، لا يمكن للإمدادات مواكبة الطلب"، داعيا كبار مصنعي اللقاحات إلى الدخول في محادثات حول طرق زيادة إنتاج اللقاح.
الكوليرا مرض بكتيري يتسبب في إسهال يهدد الحياة وينتقل غالبا عن طريق مياه الشرب الملوثة ببراز الأشخاص المصابين. من دون رعاية طبية يمكن أن يموت الناس في غضون ساعات قليلة.
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