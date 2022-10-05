https://sputnikarabic.ae/20221005/الصحة-العالمية-الإصابات-بالكوليرا-تجاوزت-10-آلاف-حالة-في-سوريا-خلال-أسابيع-1068666850.html

"الصحة العالمية": الإصابات بالكوليرا تجاوزت 10 آلاف حالة في سوريا خلال أسابيع

"الصحة العالمية": الإصابات بالكوليرا تجاوزت 10 آلاف حالة في سوريا خلال أسابيع

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ما يزيد عن 10 آلاف حالة إصابة بوباء الكوليرا في سوريا خلال الأسابيع الأخيرة. 05.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-05T16:42+0000

2022-10-05T16:42+0000

2022-10-05T16:42+0000

أخبار سوريا اليوم

منظمة الصحة العالمية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/16/1068076776_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_136ce8ba5f8e7d04b9885d5c02d48a70.jpg

وقال رئيس المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي إنه في الأشهر التسعة الأولى من العام، أبلغت 27 دولة عن تفشي المرض.وأشار إلى أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 10 آلاف حالة من سوريا وحدها خلال الأسابيع القليلة الماضية.وأواخر سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت السلطات السورية أن عدد الإصابات بالكوليرا في البلد العربي ارتفع إلى 426، بينما بلغ عدد الوفيات إثر الإصابة بهذا المرض 33 حالة.في غضون ذلك، تم تحديد حالتين في هايتي، بعد أن كانت خالية من الكوليرا لمدة ثلاث سنوات. يُعتقد أن العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير.لم تقدم منظمة الصحة العالمية تقديرًا لأعداد الحالات في جميع أنحاء العالم. في منتصف سبتمبر الماضي، أفاد المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض (ECDC) أنه تم تحديد ما يقرب من 40 ألف حالة جديدة في غضون شهر.وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الأرقام الحقيقية للحالات أعلى بكثير، لكن العديد من المناطق لا تقدم أرقامًا موثوقة.ووصف تيدروس هذا التطور بأنه مثير للقلق، حيث لا يتزايد عدد حالات تفشي المرض فحسب، بل يموت أيضا المزيد من الأشخاص.وقال إن معدل الوفيات هذا العام أعلى بثلاث مرات تقريبا من متوسط ​​السنوات الخمس الماضية، مشيرا إلى أن الكوليرا تنتشر في الأماكن المتضررة من الفقر والصراع وحيث يعاني الناس من آثار تغير المناخ.وأضاف: "في عام 2013 ، أنشأت منظمة الصحة العالمية وشركاؤنا مخزونًا دوليًا من لقاحات الكوليرا، والتي شحنت العام الماضي 27 مليون جرعة".واستدرك تيدروس بالقول: "لكن مع تزايد عدد حالات تفشي المرض، لا يمكن للإمدادات مواكبة الطلب"، داعيا كبار مصنعي اللقاحات إلى الدخول في محادثات حول طرق زيادة إنتاج اللقاح.الكوليرا مرض بكتيري يتسبب في إسهال يهدد الحياة وينتقل غالبا عن طريق مياه الشرب الملوثة ببراز الأشخاص المصابين. من دون رعاية طبية يمكن أن يموت الناس في غضون ساعات قليلة.

https://sputnikarabic.ae/20220928/الصحة-السورية-33-حالة-وفاة-بالكوليرا-حتى-الآن-1068375467.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, منظمة الصحة العالمية