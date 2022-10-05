عربي
https://sputnikarabic.ae/20221005/العقوبات-تشمل-الحبس-والغرامة-قطر-تحذر-من-استخدام-شعارات-كأس-العالم-دون-ترخيص-1068649329.html
العقوبات تشمل الحبس والغرامة… قطر تحذر من استخدام شعارات كأس العالم دون ترخيص
العقوبات تشمل الحبس والغرامة… قطر تحذر من استخدام شعارات كأس العالم دون ترخيص
أعلنت وزارة العدل القطرية أن استخدام شعارات كأس العالم دون ترخيص يعد جريمة يعاقب عليها القانون. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T11:57+0000
2022-10-05T11:57+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
العالم العربي
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/1049192746_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_60d1cc8d7fcb1f40b892c39f1d11c3ed.jpg
وأشارت الوزارة إلى أن عقوبة استخدام حقوق الملكية الفكرية للفيفا دون الحصول على ترخيص، تصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال قطري أو بإحدى هاتين العقوبتين.وأوضحت الوزارة أنه وفقا لقانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022، يعاقَب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال قطري أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حقوق الملكية الفكرية للفيفا دون الحصول على ترخيص.ومن المقرر أن تستضيف دولة قطر فعاليات "كأس العالم فيفا 2022" في الفترة بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/1049192746_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_6a59b1e6f3d6b9f866eacce7b6626508.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي, رياضة
قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي, رياضة

العقوبات تشمل الحبس والغرامة… قطر تحذر من استخدام شعارات كأس العالم دون ترخيص

11:57 GMT 05.10.2022
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacyملعب خليفة الدولي، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بسعة 40 ألف متفرج
ملعب خليفة الدولي، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بسعة 40 ألف متفرج - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة العدل القطرية أن استخدام شعارات كأس العالم دون ترخيص يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وأشارت الوزارة إلى أن عقوبة استخدام حقوق الملكية الفكرية للفيفا دون الحصول على ترخيص، تصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال قطري أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضحت الوزارة أنه وفقا لقانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022، يعاقَب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال قطري أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حقوق الملكية الفكرية للفيفا دون الحصول على ترخيص.
ومن المقرر أن تستضيف دولة قطر فعاليات "كأس العالم فيفا 2022" في الفترة بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала