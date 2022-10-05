https://sputnikarabic.ae/20221005/العقوبات-تشمل-الحبس-والغرامة-قطر-تحذر-من-استخدام-شعارات-كأس-العالم-دون-ترخيص-1068649329.html
العقوبات تشمل الحبس والغرامة… قطر تحذر من استخدام شعارات كأس العالم دون ترخيص
العقوبات تشمل الحبس والغرامة… قطر تحذر من استخدام شعارات كأس العالم دون ترخيص
أعلنت وزارة العدل القطرية أن استخدام شعارات كأس العالم دون ترخيص يعد جريمة يعاقب عليها القانون. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T11:57+0000
2022-10-05T11:57+0000
2022-10-05T11:57+0000
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وأشارت الوزارة إلى أن عقوبة استخدام حقوق الملكية الفكرية للفيفا دون الحصول على ترخيص، تصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال قطري أو بإحدى هاتين العقوبتين.وأوضحت الوزارة أنه وفقا لقانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022، يعاقَب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال قطري أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حقوق الملكية الفكرية للفيفا دون الحصول على ترخيص.ومن المقرر أن تستضيف دولة قطر فعاليات "كأس العالم فيفا 2022" في الفترة بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
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MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي, رياضة
قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي, رياضة
العقوبات تشمل الحبس والغرامة… قطر تحذر من استخدام شعارات كأس العالم دون ترخيص
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أعلنت وزارة العدل القطرية أن استخدام شعارات كأس العالم دون ترخيص يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وأشارت الوزارة إلى أن عقوبة استخدام حقوق الملكية الفكرية للفيفا دون الحصول على ترخيص، تصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال قطري أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضحت الوزارة أنه وفقا لقانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم
فيفا قطر 2022، يعاقَب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال قطري أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حقوق الملكية الفكرية للفيفا دون الحصول على ترخيص.
ومن المقرر أن تستضيف دولة قطر فعاليات "كأس العالم
فيفا 2022" في الفترة بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.