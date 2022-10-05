https://sputnikarabic.ae/20221005/القضاء-الإيراني-يفتح-تحقيقا-في-وفاة-فتاة-1068637145.html

القضاء الإيراني يفتح تحقيقا في وفاة فتاة

القضاء الإيراني يفتح تحقيقا في وفاة فتاة

فتح القضاء الإيراني تحقيقا في وفاة فتاة مراهقة قيل إنها قُتلت خلال احتجاجات على وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في مقر الشرطة. 05.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-05T08:31+0000

2022-10-05T08:31+0000

2022-10-05T08:31+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/16/1068090953_0:477:2792:2048_1920x0_80_0_0_5d64f78385d2637b8befa8ccd83a4e90.jpg

هزت موجة من الاضطرابات إيران منذ وفاة أميني في 16 سبتمبر/ أيلول بعد أن ألقت شرطة الآداب في طهران القبض عليها بزعم عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية للمرأة.وأدت أعمال العنف في الشوارع إلى مقتل العشرات - معظمهم من المتظاهرين ولكن أيضا من أفراد قوات الأمن.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن المدعي العام الإيراني علي صالحي قوله في وقت متأخر من يوم الثلاثاء "تم رفع قضية في محكمة الجنايات للتحقيق في سبب وفاة نيكا شاكرامي".وأضاف أنه "صدر أمر بالتحقيق في القضية ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد".

https://sputnikarabic.ae/20221003/طهران-قنوات-خارجية-تحولت-خلال-الأحداث-الأخيرة-في-إيران-إلى-غرفة-عمليات-للتحريض-على-العنف-1068580754.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم