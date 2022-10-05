https://sputnikarabic.ae/20221005/القضاء-الإيراني-يفتح-تحقيقا-في-وفاة-فتاة-1068637145.html
القضاء الإيراني يفتح تحقيقا في وفاة فتاة
القضاء الإيراني يفتح تحقيقا في وفاة فتاة
فتح القضاء الإيراني تحقيقا في وفاة فتاة مراهقة قيل إنها قُتلت خلال احتجاجات على وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في مقر الشرطة. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T08:31+0000
2022-10-05T08:31+0000
2022-10-05T08:31+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/16/1068090953_0:477:2792:2048_1920x0_80_0_0_5d64f78385d2637b8befa8ccd83a4e90.jpg
هزت موجة من الاضطرابات إيران منذ وفاة أميني في 16 سبتمبر/ أيلول بعد أن ألقت شرطة الآداب في طهران القبض عليها بزعم عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية للمرأة.وأدت أعمال العنف في الشوارع إلى مقتل العشرات - معظمهم من المتظاهرين ولكن أيضا من أفراد قوات الأمن.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن المدعي العام الإيراني علي صالحي قوله في وقت متأخر من يوم الثلاثاء "تم رفع قضية في محكمة الجنايات للتحقيق في سبب وفاة نيكا شاكرامي".وأضاف أنه "صدر أمر بالتحقيق في القضية ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد".
https://sputnikarabic.ae/20221003/طهران-قنوات-خارجية-تحولت-خلال-الأحداث-الأخيرة-في-إيران-إلى-غرفة-عمليات-للتحريض-على-العنف-1068580754.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/16/1068090953_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_06ae7a73a6d6a2d7ab26787d704513de.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
القضاء الإيراني يفتح تحقيقا في وفاة فتاة
تابعنا عبر
فتح القضاء الإيراني تحقيقا في وفاة فتاة مراهقة قيل إنها قُتلت خلال احتجاجات على وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في مقر الشرطة.
هزت موجة من الاضطرابات إيران منذ وفاة أميني في 16 سبتمبر/ أيلول بعد أن ألقت شرطة الآداب في طهران القبض عليها بزعم عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية للمرأة.
وأدت أعمال العنف في الشوارع إلى مقتل العشرات
- معظمهم من المتظاهرين ولكن أيضا من أفراد قوات الأمن.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن المدعي العام الإيراني علي صالحي قوله في وقت متأخر من يوم الثلاثاء "تم رفع قضية في محكمة الجنايات للتحقيق في سبب وفاة نيكا شاكرامي".
وأضاف أنه "صدر أمر بالتحقيق في القضية ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد".