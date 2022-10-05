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القضاء الإيراني يفتح تحقيقا في وفاة فتاة
القضاء الإيراني يفتح تحقيقا في وفاة فتاة
فتح القضاء الإيراني تحقيقا في وفاة فتاة مراهقة قيل إنها قُتلت خلال احتجاجات على وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في مقر الشرطة. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T08:31+0000
2022-10-05T08:31+0000
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هزت موجة من الاضطرابات إيران منذ وفاة أميني في 16 سبتمبر/ أيلول بعد أن ألقت شرطة الآداب في طهران القبض عليها بزعم عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية للمرأة.وأدت أعمال العنف في الشوارع إلى مقتل العشرات - معظمهم من المتظاهرين ولكن أيضا من أفراد قوات الأمن.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن المدعي العام الإيراني علي صالحي قوله في وقت متأخر من يوم الثلاثاء "تم رفع قضية في محكمة الجنايات للتحقيق في سبب وفاة نيكا شاكرامي".وأضاف أنه "صدر أمر بالتحقيق في القضية ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد".
https://sputnikarabic.ae/20221003/طهران-قنوات-خارجية-تحولت-خلال-الأحداث-الأخيرة-في-إيران-إلى-غرفة-عمليات-للتحريض-على-العنف-1068580754.html
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العالم
العالم

القضاء الإيراني يفتح تحقيقا في وفاة فتاة

08:31 GMT 05.10.2022
© AFP 2022 / -احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية 22 سبتمبر/ أيلول
احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية 22 سبتمبر/ أيلول - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© AFP 2022 / -
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فتح القضاء الإيراني تحقيقا في وفاة فتاة مراهقة قيل إنها قُتلت خلال احتجاجات على وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في مقر الشرطة.
هزت موجة من الاضطرابات إيران منذ وفاة أميني في 16 سبتمبر/ أيلول بعد أن ألقت شرطة الآداب في طهران القبض عليها بزعم عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية للمرأة.
وأدت أعمال العنف في الشوارع إلى مقتل العشرات - معظمهم من المتظاهرين ولكن أيضا من أفراد قوات الأمن.
احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
طهران: قنوات خارجية تحولت خلال الأحداث الأخيرة في إيران إلى غرفة عمليات للتحريض على العنف
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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن المدعي العام الإيراني علي صالحي قوله في وقت متأخر من يوم الثلاثاء "تم رفع قضية في محكمة الجنايات للتحقيق في سبب وفاة نيكا شاكرامي".
وأضاف أنه "صدر أمر بالتحقيق في القضية ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد".
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