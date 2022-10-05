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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221005/الكرملين-النمسا-لم-تتقدم-بمبادرة-إلى-روسيا-لتسوية-الأزمة-مع-أوكرانيا-1068644371.html
الكرملين: النمسا لم تتقدم بمبادرة إلى روسيا لتسوية الأزمة مع أوكرانيا
الكرملين: النمسا لم تتقدم بمبادرة إلى روسيا لتسوية الأزمة مع أوكرانيا
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن النمسا لم تتقدم بمبادرة إلى موسكو لتسوية الأزمة مع أوكرانيا. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T10:59+0000
2022-10-05T10:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الكرملين
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال عما إذا كانت روسيا قد تلقت اقتراحًا من النمسا عبر القنوات الدبلوماسية أو غيرها من القنوات لوقف التصعيد في أوكرانيا: "لا، لم تتلق".وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "ذا هيل" أن النمسا أعلنت استعدادها للعمل كمنصة للمفاوضات بشأن وقف التصعيد في أوكرانيا، وكذلك للحفاظ على العلاقات مع روسيا.وفي وقت سابق، اعتبر وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالينبرغ، أن قرار الحظر الكامل على إصدار تأشيرات الاتحاد الأوروبي للمواطنين الروس، إن اتخذ فسيكون خاطئا؛ مؤكدًا أن روسيا تظل جزءًا من تاريخ وثقافة أوروبا.هذا، وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، رداً على العملية العسكرية الخاصة، التي أطلقتها في أوكرانيا، يوم 24 شباط/ فبراير الماضي.وتتنوع العقوبات، بين حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية؛ إضافة إلى حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.كما شملت إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، وصولاً إلى مصادرة أملاك الأثرياء الروس، وفرض عقوبات مباشرة على نواب البرلمان والمسؤولين والفنانين والصحفيين والأدباء والموسيقيين.وتضمنت القيود الأوروبية الجديدة، تعطيل اتفاقية تسهيل التأشيرات؛ حيث يصبح إصدارها لمواطني روسيا، أكثر صعوبة وتكلفة.
https://sputnikarabic.ae/20221004/كيف-ستتجه-الأمور-بعد-رفض-أوكرانيا-التفاوض-مع-روسيا؟--1068608155.html
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روسيا, الكرملين
روسيا, الكرملين

الكرملين: النمسا لم تتقدم بمبادرة إلى روسيا لتسوية الأزمة مع أوكرانيا

10:59 GMT 05.10.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصوريتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك
يتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن النمسا لم تتقدم بمبادرة إلى موسكو لتسوية الأزمة مع أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال عما إذا كانت روسيا قد تلقت اقتراحًا من النمسا عبر القنوات الدبلوماسية أو غيرها من القنوات لوقف التصعيد في أوكرانيا: "لا، لم تتلق".
وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "ذا هيل" أن النمسا أعلنت استعدادها للعمل كمنصة للمفاوضات بشأن وقف التصعيد في أوكرانيا، وكذلك للحفاظ على العلاقات مع روسيا.
تدريب الأفراد العسكريين من بين المعبئين في معسكرات تدريب عسكرية في منطقة فولغوغراد الروسية قبل إرسالهم إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
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وفي وقت سابق، اعتبر وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالينبرغ، أن قرار الحظر الكامل على إصدار تأشيرات الاتحاد الأوروبي للمواطنين الروس، إن اتخذ فسيكون خاطئا؛ مؤكدًا أن روسيا تظل جزءًا من تاريخ وثقافة أوروبا.
ولفت إلى أن "النمسا بتاريخها" تعرف جيدًا الحقائق الروسية؛ مؤكداً، أن "الجغرافيا لا تتغير، وتبقى روسيا جزءًا من التاريخ والثقافة الأوروبية".
هذا، وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، رداً على العملية العسكرية الخاصة، التي أطلقتها في أوكرانيا، يوم 24 شباط/ فبراير الماضي.
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وتتنوع العقوبات، بين حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية؛ إضافة إلى حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.
كما شملت إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، وصولاً إلى مصادرة أملاك الأثرياء الروس، وفرض عقوبات مباشرة على نواب البرلمان والمسؤولين والفنانين والصحفيين والأدباء والموسيقيين.
وتضمنت القيود الأوروبية الجديدة، تعطيل اتفاقية تسهيل التأشيرات؛ حيث يصبح إصدارها لمواطني روسيا، أكثر صعوبة وتكلفة.
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Военнослужащий из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:54 GMT
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