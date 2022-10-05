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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221005/الكرملين-تصريحات-البنتاغون-بشأن-القرم-تؤكد-تورط-الولايات-المتحدة-في-الصراع-1068642119.html
الكرملين: تصريحات البنتاغون بشأن القرم تؤكد تورط الولايات المتحدة في الصراع
الكرملين: تصريحات البنتاغون بشأن القرم تؤكد تورط الولايات المتحدة في الصراع
علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، على تصريحات البنتاغون بشأن ضربات محتملة في شبه جزيرة القرم بأنها تأكيد على تورط... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T10:40+0000
2022-10-05T10:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
قصف
شبه جزيرة القرم الروسية
البنتاغون الأمريكي
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وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال حول تقييم الكرملين لتصريحات البنتاغون بشأن الضربات المحتملة على شبه جزيرة القرم: "مثل هذه التصريحات (المباشرة أو غير المباشرة) تؤكد تورط الولايات المتحدة المباشر في هذا الصراع، مما يخلق وضعا بالغ الخطورة".وقالت ردًا على سؤال حول إمكانية تسليم صواريخ ATACMS إلى كييف، إن "صواريخ GMLRS الموجودة في كييف على راجمات "هيمارس" يمكن أن تصل إلى معظم الأهداف في ساحة المعركة"، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، التي، وفقًا للولايات المتحدة، هي أراضي أوكرانية.بالإضافة إلى ذلك، توافق السلطات الأمريكية على أن الأوكرانيين يحتاجون إلى دبابات، لكنها تعتقد أن الدبابات السوفيتية التي يعرف الأوكرانيون كيفية تشغيلها وإصلاحها هي الخيار الأسهل.وأشارت كوبر إلى أنه مع إدخال الدبابات من الطراز الغربي، سيكون هناك مشكلة في صيانتها ودعمها الفني في أوكرانيا.وذكرت أيضًا أن الإدارة الأمريكية لا ترى حاليًا أي حاجة لتزويد أوكرانيا بأسلحة بموجب آلية "ليند ليز" (استئجار).وقالت إنه ليس لديها معلومات حول مزاعم وسائل الإعلام بأن روسيا ربما تنقل أسلحة نووية تكتيكية بالسكك الحديدية إلى الحدود الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221005/الولايات-المتحدة-تعلن-عن-قدرة-أوكرانيا-على-ضرب-أهداف-في-القرم-باستخدام-هيمارس-1068628828.html
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روسيا, قصف, شبه جزيرة القرم الروسية, البنتاغون الأمريكي
روسيا, قصف, شبه جزيرة القرم الروسية, البنتاغون الأمريكي

الكرملين: تصريحات البنتاغون بشأن القرم تؤكد تورط الولايات المتحدة في الصراع

10:40 GMT 05.10.2022 (تم التحديث: 10:52 GMT 05.10.2022)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، على تصريحات البنتاغون بشأن ضربات محتملة في شبه جزيرة القرم بأنها تأكيد على تورط الولايات المتحدة في الصراع.
وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال حول تقييم الكرملين لتصريحات البنتاغون بشأن الضربات المحتملة على شبه جزيرة القرم: "مثل هذه التصريحات (المباشرة أو غير المباشرة) تؤكد تورط الولايات المتحدة المباشر في هذا الصراع، مما يخلق وضعا بالغ الخطورة".

هذا وأعلنت لورا كوبر، نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون روسيا وأوكرانيا وأوراسيا، أن صواريخ "هيمارس" والذخيرة التي تم نقلها إلى أوكرانيا تسمح للجيش الأوكراني بضرب شبه جزيرة القرم.

وقالت ردًا على سؤال حول إمكانية تسليم صواريخ ATACMS إلى كييف، إن "صواريخ GMLRS الموجودة في كييف على راجمات "هيمارس" يمكن أن تصل إلى معظم الأهداف في ساحة المعركة"، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، التي، وفقًا للولايات المتحدة، هي أراضي أوكرانية.
بالإضافة إلى ذلك، توافق السلطات الأمريكية على أن الأوكرانيين يحتاجون إلى دبابات، لكنها تعتقد أن الدبابات السوفيتية التي يعرف الأوكرانيون كيفية تشغيلها وإصلاحها هي الخيار الأسهل.
منظومة هيمارس الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
الولايات المتحدة تعلن عن قدرة أوكرانيا على ضرب أهداف في القرم باستخدام "هيمارس"
04:44 GMT
وأشارت كوبر إلى أنه مع إدخال الدبابات من الطراز الغربي، سيكون هناك مشكلة في صيانتها ودعمها الفني في أوكرانيا.
وذكرت أيضًا أن الإدارة الأمريكية لا ترى حاليًا أي حاجة لتزويد أوكرانيا بأسلحة بموجب آلية "ليند ليز" (استئجار).
وقالت إنه ليس لديها معلومات حول مزاعم وسائل الإعلام بأن روسيا ربما تنقل أسلحة نووية تكتيكية بالسكك الحديدية إلى الحدود الأوكرانية.
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Военнослужащий из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:54 GMT
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