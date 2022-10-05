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https://sputnikarabic.ae/20221005/الكويت-تعتزم-وضع-ضوابط-لتنظيم-إعلانات-المشاهير-على-مواقع-التواصل-1068631596.html
الكويت تعتزم وضع ضوابط لتنظيم إعلانات المشاهير على مواقع التواصل
الكويت تعتزم وضع ضوابط لتنظيم إعلانات المشاهير على مواقع التواصل
أعلنت الكويت، عن توجهها لوضع ضوابط لتنظيم إعلانات المشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي، من ضمنها الحصول على تصريح، في خطوة تهدف لضبط هذه الإعلانات التي ينشرها... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T07:39+0000
2022-10-05T07:39+0000
الكويت
أخبار الكويت اليوم
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وذكرت وزارة الإعلام الكويتية في بيان رسمي أن هذا التوجه، يأتي تزامناً مع عقد اللجنة الحكومية التي تم تشكيلها مؤخراً لتنظيم هذه الإعلانات أول اجتماع لها.وأضافت الوزارة أن "اللجنة ستعمل على وضع القواعد التنفيذية للائحة تنظيم مجال الإعلانات وبلورة ضوابط وشروط الإعلانات التي يتم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي والواقع المعزز (الافتراضي) للشركات والأفراد".وأوضحت الوزارة أن من الضوابط "حصول المعلن على تصريح بتقديمه مادة إعلانية وذكر اسم المنتج والخدمة المعلن عنها واسم موفر الخدمة".وفي السياق، نقلت صحيفة "القبس" عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة" قولها إن "اللجنة ستعمل على إنهاء حالة الفوضى في الترويج للسلع والخدمات في الكويت من دون الحصول على تراخيص رسمية بذلك، لاسيما وأن بعض هذه الإعلانات أصبحت أرضا خصبة للعمليات المشبوهة".تأتي هذه الخطوة الكويتية عقب شهرين من إقرار المملكة العربية السعودية، أول تشريع ينظم إعلانات المشاهير السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إلزامهم بالحصول على ترخيص للإعلانات يتضمن دفع رسوم وشروط عن المحتوى الإعلاني.ويخصص كثير من المشاهير في الكويت منشوراتهم وفيديوهات البث المباشر للإعلان عن منتجات والتسويق لها لصالح شركات مقابل مبالغ مالية.
https://sputnikarabic.ae/20220805/السلطات-الكويتية-تغلق-490-حسابا-على-مواقع-التواصل-بسبب-ممارسة-الغش-التجاري--1066019202.html
الكويت
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الكويت, أخبار الكويت اليوم
الكويت, أخبار الكويت اليوم

الكويت تعتزم وضع ضوابط لتنظيم إعلانات المشاهير على مواقع التواصل

07:39 GMT 05.10.2022
CC BY 2.0 / geralt / مواقع التواصل الاجتماعي
مواقع التواصل الاجتماعي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
CC BY 2.0 / geralt /
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أعلنت الكويت، عن توجهها لوضع ضوابط لتنظيم إعلانات المشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي، من ضمنها الحصول على تصريح، في خطوة تهدف لضبط هذه الإعلانات التي ينشرها أفراد وشركات عبر المنصات الإلكترونية.
وذكرت وزارة الإعلام الكويتية في بيان رسمي أن هذا التوجه، يأتي تزامناً مع عقد اللجنة الحكومية التي تم تشكيلها مؤخراً لتنظيم هذه الإعلانات أول اجتماع لها.
وأضافت الوزارة أن "اللجنة ستعمل على وضع القواعد التنفيذية للائحة تنظيم مجال الإعلانات وبلورة ضوابط وشروط الإعلانات التي يتم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي والواقع المعزز (الافتراضي) للشركات والأفراد".
وأوضحت الوزارة أن من الضوابط "حصول المعلن على تصريح بتقديمه مادة إعلانية وذكر اسم المنتج والخدمة المعلن عنها واسم موفر الخدمة".
ومن ضمن الضوابط كذلك "عدم تضمين الإعلان أي ادعاءات أو عبارات كاذبة أو مضللة للمستهلك وعدم الإعلان عن أي منتج مقلد أو مغشوش أو علامة تجارية لا يملك المعلن حق استخدامها".
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وفي السياق، نقلت صحيفة "القبس" عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة" قولها إن "اللجنة ستعمل على إنهاء حالة الفوضى في الترويج للسلع والخدمات في الكويت من دون الحصول على تراخيص رسمية بذلك، لاسيما وأن بعض هذه الإعلانات أصبحت أرضا خصبة للعمليات المشبوهة".
تأتي هذه الخطوة الكويتية عقب شهرين من إقرار المملكة العربية السعودية، أول تشريع ينظم إعلانات المشاهير السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إلزامهم بالحصول على ترخيص للإعلانات يتضمن دفع رسوم وشروط عن المحتوى الإعلاني.
ويخصص كثير من المشاهير في الكويت منشوراتهم وفيديوهات البث المباشر للإعلان عن منتجات والتسويق لها لصالح شركات مقابل مبالغ مالية.
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