https://sputnikarabic.ae/20221005/المخابرات-الأمريكية-توجه-أصابع-الاتهام-لنظام-كييف-باغتيال-دوغينا-1068669491.html
المخابرات الأمريكية توجه أصابع الاتهام لنظام كييف باغتيال دوغينا
المخابرات الأمريكية توجه أصابع الاتهام لنظام كييف باغتيال دوغينا
ذكرت تقارير صحيفة أن المخابرات الأمريكية تعتقد أن السلطات الأوكرانية دبرت عملية اغتيال الصحفية والعالمة السياسية الروسية داريا دوغينا دون علم الولايات المتحدة. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T18:53+0000
2022-10-05T18:53+0000
2022-10-05T18:53+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادرها أن "الأمريكيين كانوا سيحاولون ثني الأوكرانيين عن تنفيذ العملية إذا تم إخطارهم بها مسبقًا خوفًا من تصعيد النزاع".وجاء في المنشور أن "وكالات الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن عناصر معينة من الحكومة الأوكرانية سمحت بتفجير السيارة المفخخة التي أدت إلى قتل دوغينا".ويقول المسؤولون الأمريكيون أيضًا إنهم "لم يكونوا على علم بالعملية مسبقًا وكانوا سيعارضون الاغتيال لو تمت استشارتهم وبعد ذلك وبخ المسؤولون الأمريكيون المسؤولين الأوكرانيين بشأن التصفية"، حسبما ذكرته الصحيفة.
https://sputnikarabic.ae/20220829/السلطات-الأمنية-تكشف-عن-متورط-آخر-في-جريمة-قتل-الصحفية-الروسية-دوغينا-1066958216.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا
المخابرات الأمريكية توجه أصابع الاتهام لنظام كييف باغتيال دوغينا
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ذكرت تقارير صحيفة أن المخابرات الأمريكية تعتقد أن السلطات الأوكرانية دبرت عملية اغتيال الصحفية والعالمة السياسية الروسية داريا دوغينا دون علم الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادرها أن "الأمريكيين كانوا سيحاولون ثني الأوكرانيين عن تنفيذ العملية إذا تم إخطارهم بها مسبقًا خوفًا من تصعيد النزاع".
وجاء في المنشور أن "وكالات الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن عناصر معينة من الحكومة الأوكرانية سمحت بتفجير السيارة المفخخة التي أدت إلى قتل دوغينا".
ولم تشارك الولايات المتحدة في محاولة الاغتيال لا بمساعدة المخابرات ولا بأي طريقة أخرى.
ويقول المسؤولون الأمريكيون أيضًا إنهم "لم يكونوا على علم بالعملية
مسبقًا وكانوا سيعارضون الاغتيال لو تمت استشارتهم وبعد ذلك وبخ المسؤولون الأمريكيون المسؤولين الأوكرانيين بشأن التصفية"، حسبما ذكرته الصحيفة.