https://sputnikarabic.ae/20221005/المركز-الروسي-للمصالحة-في-سوريا-المسلحون-المدعومون-من-واشنطن-كثفوا-نشاطهم-داخل-البلاد-1068670934.html
المركز الروسي للمصالحة في سوريا: المسلحون المدعومون من واشنطن كثفوا نشاطهم داخل البلاد
المركز الروسي للمصالحة في سوريا: المسلحون المدعومون من واشنطن كثفوا نشاطهم داخل البلاد
كشف اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا، أن المسلحين المدعومين من الولايات المتحدة في سوريا يزيدون نشاطهم، مما... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T19:48+0000
2022-10-05T19:48+0000
2022-10-05T19:48+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال إيغوروف في بيان: "نلفت الانتباه بشكل خاص إلى حقيقة أن الجماعات المسلحة غير الشرعية التي ترعاها الولايات المتحدة تزيد من نشاطها، فمنذ 1 أغسطس/آب 2022، تم بالفعل تسجيل ثماني عمليات قصف لمواقع القوات الحكومية".وأضاف أنه "على حدود منطقة التنف التي تحتلها الولايات المتحدة في محافظة حمص، سجل مسلحون من التشكيلات المسلحة التي يسيطر عليها الجانب الأمريكي هجومًا على مواقع القوات الحكومية".أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، يوم أمس الثلاثاء في 4 أكتوبر/تشرين الأول، بأن طائرة من طراز "أنتونوف- 26" تابعة لقوات الفضاء الروسية اضطرت في 3 أكتوبر لتجنب الاصطدام بطائرات أمريكية دون طيار في سماء سوريا.وقال اللواء أوليغ إيغوروف، في تصريح له: "يواصل ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة القيام برحلات جوية غير شرعية لطائرات دون طيار في معدات ضاربة في أجواء الجمهورية العربية السورية".
https://sputnikarabic.ae/20221003/سلاح-الجو-الروسي-يصفي-قائدين-من-تنظيم-جبهة-النصرة-في-سوريا-1068580397.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
المركز الروسي للمصالحة في سوريا: المسلحون المدعومون من واشنطن كثفوا نشاطهم داخل البلاد
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كشف اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا، أن المسلحين المدعومين من الولايات المتحدة في سوريا يزيدون نشاطهم، مما يشير إلى عدم قدرة الأمريكيين على السيطرة على الوضع في المنطقة التي يحتلونها.
وقال إيغوروف في بيان: "نلفت الانتباه بشكل خاص إلى حقيقة أن الجماعات المسلحة غير الشرعية التي ترعاها الولايات المتحدة تزيد من نشاطها، فمنذ 1 أغسطس/آب 2022، تم بالفعل تسجيل ثماني عمليات قصف لمواقع القوات الحكومية".
ذلك يشير إلى عدم قدرة القيادة الأمريكية على السيطرة على الوضع في المنطقة التي تحتلها قواتها المسلحة .
وأضاف أنه "على حدود منطقة التنف التي تحتلها الولايات المتحدة في محافظة حمص، سجل مسلحون من التشكيلات المسلحة التي يسيطر عليها الجانب الأمريكي هجومًا على مواقع القوات الحكومية".
أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، يوم أمس الثلاثاء في 4 أكتوبر/تشرين الأول، بأن طائرة من طراز "أنتونوف- 26" تابعة لقوات الفضاء الروسية اضطرت في 3 أكتوبر لتجنب الاصطدام بطائرات أمريكية دون طيار في سماء سوريا.
وقال اللواء أوليغ إيغوروف
، في تصريح له: "يواصل ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة القيام برحلات جوية غير شرعية لطائرات دون طيار في معدات ضاربة في أجواء الجمهورية العربية السورية".