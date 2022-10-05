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https://sputnikarabic.ae/20221005/الولايات-المتحدة-تضغط-على-الدول-لدعم-مشروع-قرار-ضد-الاستفتاءات--1068671944.html
الولايات المتحدة تضغط على الدول لدعم مشروع قرار ضد الاستفتاءات
الولايات المتحدة تضغط على الدول لدعم مشروع قرار ضد الاستفتاءات
تعمل الولايات المتحدة وشركاؤها بنشاط على إقناع الدول بدعم مشروع القرار الغربي في الأمم المتحدة، الذي لا يعترف بنتائج الاستفتاءات في المناطق المحررة، وفقًا لما... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T20:25+0000
2022-10-05T20:25+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال المصدر إن "الولايات المتحدة وشركاءها يحاولون الآن بنشاط إقناع أكبر عدد ممكن من الدول بتأييد مشروع القرار بشأن الاستفتاءات".في غضون ذلك، وبحسب مصدر آخر في الأمم المتحدة، فإن "روسيا تقترح إجراء اقتراع سري على مشروع القرار الغربي الذي سيقلص عدد الدول التي تؤيده".ويعبر مشروع القرار عن "الالتزام بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها"، و"إدانة موسكو بزعم تنظيم استفتاءات و ضم جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه".واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) في 30 أيلول/سبتمبر ضد مشروع قرار طرحته الولايات المتحدة الأمريكية وألبانيا في مجلس الأمن يدعو لعدم الاعتراف بانضمام المناطق الجديدة إلى روسيا.وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن 4 دول امتنعت عن التصويت على القرار بينها الصين والبرازيل، بينما أيدت 10 دول أخرى القرار.ودعا القرار الذي فشل مجلس الأمن في تمريره بعد الفيتو الروسي جميع الدول والمنظمات الدولية إلى عدم الاعتراف بالتغييرات التي طرأت على وضع لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه، بعد انضمامها إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221005/بوتين-يصف-نتائج-الاستفتاء-في-الأراضي-المحررة-بالمقنعة-والشفافة-1068653032.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة تضغط على الدول لدعم مشروع قرار ضد الاستفتاءات

20:25 GMT 05.10.2022
© Sputnik . Roman Makhmutov / الانتقال إلى بنك الصورالجمعية العامة للأمم المتحدة
الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© Sputnik . Roman Makhmutov
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تعمل الولايات المتحدة وشركاؤها بنشاط على إقناع الدول بدعم مشروع القرار الغربي في الأمم المتحدة، الذي لا يعترف بنتائج الاستفتاءات في المناطق المحررة، وفقًا لما أفاد به مصدر في أحد الوفود لوكالة "سبوتنيك".
وقال المصدر إن "الولايات المتحدة وشركاءها يحاولون الآن بنشاط إقناع أكبر عدد ممكن من الدول بتأييد مشروع القرار بشأن الاستفتاءات".
في غضون ذلك، وبحسب مصدر آخر في الأمم المتحدة، فإن "روسيا تقترح إجراء اقتراع سري على مشروع القرار الغربي الذي سيقلص عدد الدول التي تؤيده".
ويعبر مشروع القرار عن "الالتزام بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها"، و"إدانة موسكو بزعم تنظيم استفتاءات و ضم جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه".
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بوتين يصف نتائج الاستفتاء في الأراضي المحررة بالمقنعة والشفافة
13:39 GMT
واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) في 30 أيلول/سبتمبر ضد مشروع قرار طرحته الولايات المتحدة الأمريكية وألبانيا في مجلس الأمن يدعو لعدم الاعتراف بانضمام المناطق الجديدة إلى روسيا.
وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن 4 دول امتنعت عن التصويت على القرار بينها الصين والبرازيل، بينما أيدت 10 دول أخرى القرار.
ودعا القرار الذي فشل مجلس الأمن في تمريره بعد الفيتو الروسي جميع الدول والمنظمات الدولية إلى عدم الاعتراف بالتغييرات التي طرأت على وضع لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه، بعد انضمامها إلى روسيا.
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