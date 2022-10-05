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انخفاض نسبة "الجرائم الخطيرة" في الكويت 25% خلال الـ 3 أشهر الأخيرة
انخفاض نسبة "الجرائم الخطيرة" في الكويت 25% خلال الـ 3 أشهر الأخيرة
انخفضت نسبة الجرائم الجنائية الخطيرة في الكويت بمقدار 25% خلال الثلاثة أشهر الأخيرة. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T07:27+0000
2022-10-05T07:27+0000
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ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادر أمنية تأكيدها انخفاض نسبة الجرائم الجنائية الخطيرة في البلاد، بنسبة تصل إلى 25% خلال الربع الثالث من العام الجارى 2022 (يوليو- أغسطس - سبتمبر)، مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته.وأوضحت المصادر أن الأجهزة الأمنية تعرف الجرائم الخطيرة أنها تلك الجرائم أو "المقلقة"، مثل "القتل العمد والسطو المسلح وسرقة عملاء البنوك والسرقة بالإكراه وانتحال صفة رجال الأمن واقتحام المساكن والتهديد باستخدام الأسلحة النارية".وأكدت المصادر أن هذه النسبة تعكس الحالة الأمنية المستقرة في مختلف مناطق البلاد، وتشير إلى تحسن كبير في الواقع الجنائي.وأرجعت المصادر ذلك إلى الانتشار الأمني الواسع والمكثف، والحملات الأمنية المستمرة، ومحاصرة تجار ومروجي المخدرات وتضييق الخناق عليهم، والضبطيات الضخمة للمؤثرات العقلية والسموم والخمور، وأحكام الرقابة الأمنية على المنافذ البرية والجوية والبحرية، وتوسيع دائرة الاشتباه، وضبط مخالفي الإقامة، والمطلوبين أمنيا، والهاربين من أحكام، وتوسيع دائرة تلقي المعلومات.
https://sputnikarabic.ae/20221004/الكويت-بصمة-مرنة-للموظفين-بسبب-الزحام-المروري-1068594783.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

انخفاض نسبة "الجرائم الخطيرة" في الكويت 25% خلال الـ 3 أشهر الأخيرة

07:27 GMT 05.10.2022
© YouTube.comالشرطة الكويتية
الشرطة الكويتية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© YouTube.com
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انخفضت نسبة الجرائم الجنائية الخطيرة في الكويت بمقدار 25% خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.
ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادر أمنية تأكيدها انخفاض نسبة الجرائم الجنائية الخطيرة في البلاد، بنسبة تصل إلى 25% خلال الربع الثالث من العام الجارى 2022 (يوليو- أغسطس - سبتمبر)، مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته.
وأوضحت المصادر أن الأجهزة الأمنية تعرف الجرائم الخطيرة أنها تلك الجرائم أو "المقلقة"، مثل "القتل العمد والسطو المسلح وسرقة عملاء البنوك والسرقة بالإكراه وانتحال صفة رجال الأمن واقتحام المساكن والتهديد باستخدام الأسلحة النارية".
وأكدت المصادر أن هذه النسبة تعكس الحالة الأمنية المستقرة في مختلف مناطق البلاد، وتشير إلى تحسن كبير في الواقع الجنائي.
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
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أمس, 09:45 GMT
وأرجعت المصادر ذلك إلى الانتشار الأمني الواسع والمكثف، والحملات الأمنية المستمرة، ومحاصرة تجار ومروجي المخدرات وتضييق الخناق عليهم، والضبطيات الضخمة للمؤثرات العقلية والسموم والخمور، وأحكام الرقابة الأمنية على المنافذ البرية والجوية والبحرية، وتوسيع دائرة الاشتباه، وضبط مخالفي الإقامة، والمطلوبين أمنيا، والهاربين من أحكام، وتوسيع دائرة تلقي المعلومات.
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