https://sputnikarabic.ae/20221005/بوتين-يصف-نتائج-الاستفتاء-في-الأراضي-المحررة-بالمقنعة-والشفافة-1068653032.html

بوتين يصف نتائج الاستفتاء في الأراضي المحررة بالمقنعة والشفافة

بوتين يصف نتائج الاستفتاء في الأراضي المحررة بالمقنعة والشفافة

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نتائج الاستفتاءات في المناطق المحررة بالشفافة والمقنعة. 05.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-05T13:39+0000

2022-10-05T13:39+0000

2022-10-05T13:41+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

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وأعرب بوتين عن سعادته بنتائج الاستفتاء في الأراضي المحررة، واصفا إياها بالمقنعة والشفافة ولا شك فيها.وخلص بوتين إلى أن "النتيجة بالطبع أكثر من مقنعة وهذه النتيجة شفافة تماما ولا تخضع لأي شك".وأشار بوتين خلال لقاء مع الفائزين والمرشحين النهائيين في مسابقة "مدرس العام" في روسيا، إلى أنه "ربما لم يكن هناك هذا الصراع اليوم، لو لم تكن هناك محاولات من قبل بعض القوى في أوكرانيا نفسها وفي الغرب لتعديل التاريخ وتمزيق هذا التاريخ، إذا لم يكن هناك تمجيد لأولئك الذين تعاونوا مع هتلر والنازيين، في حال لم تكن هناك رغبة في إحياء هذه النازية الجديدة في أراضينا التاريخية".وأشار بوتين إلى خطة لمساعدة المناطق الجديدة التي أصبحت جزءا من روسيا لتكون شاملة، بما في ذلك الرعاية الطبية والرياضة والتعليم.وأضاف أن ثلاثة ملايين مهاجر من أوكرانيا يعيشون في روسيا، ويعاملون على قدم المساواة مع الروس.ويتم الاحتفال بيوم المعلم العالمي سنويا في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول. وأعلنت اليونسكو عن العيد في عام 1994 ويوافق الذكرى السنوية لاعتماد توصية عام 1966 الصادرة عن منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن وضع المعلمين، وهي أول صك دولي بشأن الوضع القانوني للمعلمين.بالإضافة إلى ذلك، في 5 أكتوبر 1997، اعتمد المؤتمر العام لليونسكو توصيات بشأن وضع المدرسين في مؤسسات التعليم العالي. يوم المعلم العالمي هو مناسبة للتعبير عن الامتنان للمعلمين وتقييم عملهم ومساعدتهم على التطوير. في كل عام، يتم الاحتفال باليوم العالمي للمعلم بموضوع محدد، وموضوع عام 2022 هو "التحول في التعليم يبدأ من المعلم".

https://sputnikarabic.ae/20221005/بوتين-روسيا-كانت-وستكون-ذات-سيادة-ويجب-بناء-نظام-تعليمي-وطني-في-مرحلة-التحول-1068651482.html

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روسيا, فلاديمير بوتين